Онколог назвал главные причины возникновения рака
Чтобы снизить риски, специалист рекомендует сменить образ жизни
11 февраля 2024, 17:30, ИА Амител
Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о том, что образ жизни является одной из главных причин возникновения рака. Ее слова передает Sputnik.
По словам специалиста, на возникновение онкологических заболеваний влияют вредные привычки, качество жилья и, например, использование бытовой химии.
"Например, черная плесень выделяет канцерогенный токсин, курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы, а неправильное питание приводит к недостаточному количеству белков, жиров и полезных углеводов, что становится причиной дальнейшего развития онкологии", – отметила эксперт.
Специалист порекомендовала следить за питанием, ограничиться экологичной бытовой химией, а также проходить диспансеризацию. Частые медосмотры, по словам Магомедовой, помогут выявить рак на ранних стадиях.
18:05:59 11-02-2024
Сказки
13:04:25 12-02-2024
Грыша (18:05:59 11-02-2024) Сказки ... У нас - Семипалатинский полигон
21:35:57 11-02-2024
И больные раком дети такие: ну да!! Мы просто неправильно жили А 60 летний алкаш распаковывая очередную пачку сигарет, на которой даже акцизной марки нет, такой: да ну
08:51:52 12-02-2024
По моему в нашей стране никто не задумывается об этом. Главное -как можно больше прибыли и как можно больше с тебя выжать .Вот и все ориентиры.О еде ,нормальной здоровой,без химдобавок и пальмового масла можно только мечтать.Жильё тоже строят так что яблоку негде упасть -ни зеленых тебе скверов ни насаждений ни мест куда бы можно выйти прогуляться.Отсюда загазованная атмосфера и все вот эти причины заболеваний.
09:25:04 12-02-2024
Слишком старый автопарк страны с вырезанными катализаторами - влияет или нет?
17:16:20 12-02-2024
Гость (09:25:04 12-02-2024) Слишком старый автопарк страны с вырезанными катализаторами ... У нас нет, плотность населения давольно маленькая и много леса.