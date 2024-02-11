Онколог назвал главные причины возникновения рака

Чтобы снизить риски, специалист рекомендует сменить образ жизни

11 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Знак "Не курить" / Фото: pxhere.com

Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о том, что образ жизни является одной из главных причин возникновения рака. Ее слова передает Sputnik.

По словам специалиста, на возникновение онкологических заболеваний влияют вредные привычки, качество жилья и, например, использование бытовой химии.

"Например, черная плесень выделяет канцерогенный токсин, курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы, а неправильное питание приводит к недостаточному количеству белков, жиров и полезных углеводов, что становится причиной дальнейшего развития онкологии", – отметила эксперт.

Специалист порекомендовала следить за питанием, ограничиться экологичной бытовой химией, а также проходить диспансеризацию. Частые медосмотры, по словам Магомедовой, помогут выявить рак на ранних стадиях.