Онколог назвал продукты для снижения риска рака груди

Среди них — ягоды и фрукты

31 мая 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: Iwona Łach / unsplash.com

Особой противораковой диеты не существует, но некоторые продукты снижают риск рака груди, заявил онколог Виктор Федосейкин в интервью "Ленте.ру".

Для профилактики он рекомендовал растительную пищу, богатую клетчаткой и антиоксидантами (овощи, фрукты, ягоды, бобовые) и цельнозерновые продукты (макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб с отрубями и бурый рис). Следует при этом ограничить фастфуд, полуфабрикаты и переработанное мясо.

Федосейкин добавил, что соя безопасна для женщин и не повышает риск рака груди, согласно последним исследованиям.

По словам врача, рассчитывать только на диету для предотвращения заболевания не стоит. Питание должно быть рациональным, разнообразным и сбалансированным, как в средиземноморской или флекситарианской диете, а не полагаться на "суперфуды" вроде ягод годжи или куркумы, заключил он.