В этом вопросе врач отметил важную роль наследственности

18 октября 2026, 07:10, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Процесс злокачественного перерождения клеток в организме человека, как правило, начинается после 50 лет, заявил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков. Об этом пишет РИА Новости.

"Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет — его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%", — рассказал Хатьков.

Онколог отметил важную роль наследственности: до десяти процентов всех случаев рака груди провоцируют генетические мутации. Треть из них приходится на гены BRCA1 и BRCA2.

Риски для носителей этих мутаций существенно различаются. Поломки в гене BRCA1 повышают вероятность развития заболевания в возрасте до 40 лет до 45-60%. У носителей мутаций в гене BRCA2 риски составляют 25-40%.

В рамках недели борьбы в регионах проводятся лекции, "Школы здоровья" и выезды мобильных комплексов для скрининга, чтобы повысить осведомленность женщин о факторах риска и важности регулярных обследований.