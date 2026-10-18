Онколог назвал возраст, при котором растет риск развития рака
В этом вопросе врач отметил важную роль наследственности
18 октября 2026, 07:10, ИА Амител
Процесс злокачественного перерождения клеток в организме человека, как правило, начинается после 50 лет, заявил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков. Об этом пишет РИА Новости.
"Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет — его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%", — рассказал Хатьков.
Онколог отметил важную роль наследственности: до десяти процентов всех случаев рака груди провоцируют генетические мутации. Треть из них приходится на гены BRCA1 и BRCA2.
Риски для носителей этих мутаций существенно различаются. Поломки в гене BRCA1 повышают вероятность развития заболевания в возрасте до 40 лет до 45-60%. У носителей мутаций в гене BRCA2 риски составляют 25-40%.
В рамках недели борьбы в регионах проводятся лекции, "Школы здоровья" и выезды мобильных комплексов для скрининга, чтобы повысить осведомленность женщин о факторах риска и важности регулярных обследований.
"Если ваши родственницы по одной линии, материнской или отцовской, болели раком груди или яичников или если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, то имеет смысл пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком", — добавил врач.
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