Онколог предупредил об опасности чрезмерного употребления БАДов

Он напомнил, что вылечить онкологическое заболевание на начальной стадии гораздо легче

12 февраля 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Академик РАН Андрей Каприн рассказал о том, что бесконтрольное употребление биологически активных добавок может способствовать развитию рака. Его слова передаёт РИА Новости.

"Есть определённые факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса", – сказал Каприн.

Он добавил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии гораздо легче, так что нужно своевременно проводить диспансеризацию.