Онколог предупредил об опасности чрезмерного употребления БАДов
Он напомнил, что вылечить онкологическое заболевание на начальной стадии гораздо легче
12 февраля 2023, 12:56, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Академик РАН Андрей Каприн рассказал о том, что бесконтрольное употребление биологически активных добавок может способствовать развитию рака. Его слова передаёт РИА Новости.
"Есть определённые факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса", – сказал Каприн.
Он добавил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии гораздо легче, так что нужно своевременно проводить диспансеризацию.
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