Онколог рассказал, что сухие шампуни могут вызывать рак
Причина заключается в том, что некоторые из них содержат бензол
02 апреля 2023, 09:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России Игорь Самойленко рассказал о том, что сухие шампуни с содержанием бензола могут вызывать рак. Его слова передаёт РИА Новости.
"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия", – заявил специалист.
Он добавил, что бензол обладает очень высокой летучестью, может попасть в дыхательные пути и вызвать опухоль кожи.
Эксперт посоветовал отказаться от каких-либо средств, содержащих в составе канцерогены.
10:06:24 03-04-2023
канцерогены, но их продолжают выпускать и продавать.
что значит отказаться? для этого надо быть как минимум химиком, чтобы понять состав, написанный условным Левшой.