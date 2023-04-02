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Онколог рассказал, что сухие шампуни могут вызывать рак

Причина заключается в том, что некоторые из них содержат бензол

02 апреля 2023, 09:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России Игорь Самойленко рассказал о том, что сухие шампуни с содержанием бензола могут вызывать рак. Его слова передаёт РИА Новости.

"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия", – заявил специалист.

Он добавил, что бензол обладает очень высокой летучестью, может попасть в дыхательные пути и вызвать опухоль кожи.

Эксперт посоветовал отказаться от каких-либо средств, содержащих в составе канцерогены.

Комментарии 1

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Гость

10:06:24 03-04-2023

канцерогены, но их продолжают выпускать и продавать.
что значит отказаться? для этого надо быть как минимум химиком, чтобы понять состав, написанный условным Левшой.

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