Онколог рассказала о профилактике наследственных видов рака
Главное, по словам специалиста, обследоваться
04 февраля 2024, 17:30, ИА Амител
Хирург-онколог Юлия Шубина рассказала о правильной профилактике наследственных видов рака. Ее слова передает "Федерал Пресс".
"Рак – это только вид злокачественных опухолей, поэтому по некоторым органам у людей он может быть наследственным. Например, рак молочной железы, яичников, определенный вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству", – отметила специалист.
Врач посоветовала пройти обследование, если один или несколько из ваших родственников сталкивались с раком. При этом заранее выявить предрасположенность человека к определенным видам онкологических заболеваний нельзя. Здесь поможет только своевременное обследование.
Основным фактором развития рака Шубина назвала мутацию клеток.
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