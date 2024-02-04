Онколог рассказала о профилактике наследственных видов рака

Главное, по словам специалиста, обследоваться

04 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/729278

Хирург-онколог Юлия Шубина рассказала о правильной профилактике наследственных видов рака. Ее слова передает "Федерал Пресс".

"Рак – это только вид злокачественных опухолей, поэтому по некоторым органам у людей он может быть наследственным. Например, рак молочной железы, яичников, определенный вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству", – отметила специалист.

Врач посоветовала пройти обследование, если один или несколько из ваших родственников сталкивались с раком. При этом заранее выявить предрасположенность человека к определенным видам онкологических заболеваний нельзя. Здесь поможет только своевременное обследование.

Основным фактором развития рака Шубина назвала мутацию клеток.