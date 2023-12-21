Онлайн-кинотеатры: как меняется индустрия и что зрителя ждет в будущем?

Рассказываем, что предпочитают смотреть россияне

21 декабря 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8Kc2X3

Просмотр фильма онлайн / Фото: freepik.com

Индустрия онлайн-кинотеатров и телевидения за последние несколько лет показала колоссальные темпы прироста. Бурный спрос в этом секторе рынка привел к увеличению производства качественного контента: фильмов, сериалов, познавательных и развлекательных шоу и многого другого. Классические форматы постепенно уходят на второй план, а онлайн-кинотеатр становится ежедневным выбором миллионов россиян.

Что привело к росту сектора и надолго ли он?

Онлайн-кинотеатры существуют не первое десятилетие, но свой истинный потенциал они раскрыли с началом пандемии. Именно с 2020 года, когда миллионы людей оказались на карантине и потеряли возможность посещать обычные кинотеатры, популярность онлайн-площадок начала расти невероятными темпами.

Это привело к запуску оригинальных онлайн-проектов, среди которых: драмы, молодежные комедии, сериалы и многое другое. Собственная вещательная сетка и интересный контент – то, что привлекает зрителей и помогает им перейти из разряда "случайных" в категорию постоянных.

Между онлайн-кинотеатрами сейчас идет активная борьба за рыночную нишу ­– то есть за аудиторию, готовую оформить подписку. Это стимулирует выпускать уникальные продукты (также этому способствует острая нехватка зарубежного контента).

Какие сейчас предпочтения у зрителей?

У россиян очень востребованными оказались не только новинки мирового и отечественного проката, но и старые советские картины из архивов "Мосфильма". Сегодня классику отечественного кинематографа можно увидеть в любом крупном онлайн-кинотеатре.

В целом вкусы зрителей стали более экстравагантными. В топ по популярности стали входить проекты, которые ранее были интересны только узкому кругу аудитории.

Онлайн-кинотеатры продолжают расти в прямом и переносном смысле. Основная причина, по мнению экспертов, в том, что люди всегда выбирают наиболее комфортный способ просмотра. Если говорить о будущем, то оно точно будет интересным. Скорее всего, лучшие онлайн-кинотеатры все чаще будут производить собственные кинохиты и даже целые франшизы.

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