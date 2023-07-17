В силу вступают новые правки закона. Рассказываем, что это значит

17 июля 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KQoAy

Страховые выплаты / Фото: xb100 / freepik.com

Для упрощения процесса получения страховой выплаты с 15 июля 2023 года оформление дорожных происшествий по ОСАГО станет электронным. Правда, фактически онлайн-урегулирование начнет действовать с 25 июля. Что это меняет? Какие документы нужно подготовить? И как не попасться на уловки мошенников, которые часто буквально атакуют попавшего в ДТП? Страховой юрист и основатель компании "Страховой помощник" Ольга Писанова рассказала, как правильно оформлять документы и на что обращать внимание.

Все ли водители могут оформить страховые выплаты онлайн?

Нет, онлайн-оформление выплат доступно не для всех потерпевших в ДТП. Подать заявление на выплату через личный кабинет на "Госуслугах" или сайте страховой компании могут только те водители, которые составили европротокол.

Им больше не нужно ехать в страховую компанию, достаточно зайти в личный кабинет на "Госуслугах" и заявление будет сформировано автоматически, а документы о водителе и автомобиле будут загружены из базы данных.

Однако, по экспертным оценкам страховщиков, сегодня около 10% водителей ездят без полиса ОСАГО, а это значит, что в каждом десятом случае ДТП можно взыскать ущерб только через суд, подав иск к виновнику аварии.

В идеальном страховом случае автовладелец должен получить:

через 20 календарных дней – направление на ремонт;

через 30 рабочих дней – автомобиль, ремонт которого осуществлен новыми запасными частями.

На деле страховая компания, вероятнее всего, предложит подписать соглашение со страховщиком. А здесь нужно быть осторожным.

Какие бывают уловки страховщиков?

СоглашениеЭто уловка страховщика, которая выгодна только ему. Но этот документ можно не подписывать: отказ в подписании соглашения не лишает клиента права на возмещение ущерба от ДТП. Но, подписав документ, пострадавший автоматически соглашается с предложенной суммой и лишается права требовать доплат через суд. Банковские реквизитыЕсли водитель отказывается подписать соглашение, его убеждают, что он обязан предоставить банковские реквизиты для зачисления выплаты. Запомните: если нужно получить направление на ремонт, то никогда не стоит предоставлять банковские реквизиты страховщику. Иначе это будет истолковано как согласие получить выплату деньгами. Оспорить в суде данный факт не получится.

Как можно потерять деньги, если не знаешь размер положенной выплаты?

Потерпевший находится в стрессовой ситуации после ДТП. С одной стороны, страховая компания может отказать в выплате, даже если документы заполнены верно, а малейшая ошибка – это и вовсе гарантия отказа. С другой стороны, пострадавшего в ДТП атакуют посредники, многие из которых вообще работают в теневом секторе. Причем они не обладают достаточным уровнем знаний и опытом, поэтому их услуги часто делают только хуже. Ольга Писанова рассказала, как именно они работают:

Если в ДТП поврежден автомобиль, то водителю звонят посредники и предлагают продать им долг. При заключении договора цессии получением страховой выплаты будете заниматься не вы, а тот, кто купил у вас это право. Но стоит понимать, что при уступке права требования потерпевший всегда получает меньше по сравнению с реальной суммой ущерба. Равно как и при подписании соглашения со страховщиком.

Российский союз автостраховщиков признает наличие проблемы. Сегодня эта сфера деятельности не отрегулирована, что вызывает огромное количество злоупотреблений со стороны людей, называющих себя аварийными комиссарами и зачастую использующих нервозную обстановку при ДТП для собственного обогащения в ущерб автовладельцу.

Если есть погибшие, то атака на владельца авто, который сам пострадал или потерял близких, отчего находится в сильнейшем стрессе, еще более мощная. Эти "помогайцы" нелегально получают контакты пострадавших в ДТП и предлагают помощь в получении страховых выплат (до 2 млн рублей, если есть пострадавшие). Они пользуются наивностью людей, которые даже не знают о положенных им суммах, уговаривают подписать договор на невыгодных для жертв условиях. Мошенники получают нотариальные доверенности, а значит, и полный контроль над оформлением выплаты: подают и подписывают документы от имени заявителя. За услуги берут баснословные деньги, иногда это 50% от суммы выплаты и даже более.

Этот ажиотаж вокруг потерпевшего в ДТП напоминает "охоту на загнанного льва".

Страховой юрист Ольга Писанова / Фото: компания "Страховой помощник"

Как не дать себя обмануть?

Эти уловки дискредитируют всю сферу. Добросовестные юристы и аджастеры (те, кто занимается урегулированием претензий страхователя на возмещение убытков в связи со страховым случаем) настаивают: надо повышать правовую грамотность населения.

Тем более что компенсации растут. Так, например, с 1 сентября 2024 года вступит в силу закон, согласно которому страховые выплаты для пассажиров такси повысят до 2 млн рублей. Сейчас право на их получение имеют пассажиры общественного транспорта. Увеличение суммы однозначно привлечет мошенников, поэтому важно знать о своих правах и не дать себя обмануть.

Нужно быть внимательным: не пренебрегать своими законными правами на выплаты и в поисках помощи проверять организации-посредники.

Компания "Страховой помощник" – первый сервис по оформлению страховых выплат с гарантией юриста. Сюда обращаются люди, у которых нет времени и желания общаться со страховщиком. Организация оформляет выплаты с 2017 года. Личный опыт страховых споров Ольги Писановой – 11 лет.

Основная задача "Страхового помощника" – сопровождение клиента от сбора документов до получения денег на его счет.

Обращаясь к "Страховому помощнику", вы:

экономите время;

получаете помощь в сборе документов;

получаете экспертную оценку причиненного ущерба и рассчитанную максимальную сумму выплаты.

Другими словами, если страховая компания пытается обсчитать клиента, то специалисты "Страхового помощника" сделают все для того, чтобы оформить положенную страховую выплату, даже если придется обращаться в Верховный суд.

Специалисты компании "Страховой помощник" за 30 минут консультации:

изучат ваш случай;

рассчитают максимально положенную сумму выплаты;

расскажут, как вернуть деньги, потраченные на лечение;

обсудят размер компенсации морального вреда;

составят четкий план действий за 1 тысячу рублей.

Если нет времени ходить по страховым, то специалистам компании можно доверить оформление выплаты "под ключ".

"Страховой помощник"

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 66

WA: +7923 722 2154

Тел.: +7 923 722 2154

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