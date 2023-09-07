ООО "Мегаватт" раскрывает данные за август 2023 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за август 2023 года
07 сентября 2023, 14:00, ИА Амител
Электричество / Фото: fanjianhua / Freepik
ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за август 2023 года:
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