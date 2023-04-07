ООО "Мегаватт" раскрывает данные за март 2023 года
Компания предоставила данные об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии за март 2023 года
07 апреля 2023, 15:30, ИА Амител
Электричество / Фото: mrsiraphol / Freepik
ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за март 2023 года:
ООО "Мегаватт"На правах рекламы
15:49:00 07-04-2023
Спасибо, интересно!