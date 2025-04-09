ООО "Мегаватт" раскрывает данные за март 2025 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за март 2025 года
09 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
Электричество / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за март 2025 года:
13:01:58 09-04-2025
Очень ценная информация)))