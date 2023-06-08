ООО "Мегаватт" раскрывает данные за май 2023 года

Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за май 2023 года

08 июня 2023, 14:44, ИА Амител 4CQwVszH9pUhptCPNoK

Фото: jannoon028 / ru.freepik.com

ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".

Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за май 2023 года:

ООО "Мегаватт"

Реклама