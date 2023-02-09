ООО "Мегаватт" раскрывает данные за январь 2023 года

Компания предоставила данные об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии за январь 2023 года

09 февраля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: freepik.com

ООО "Мегаватт" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 пп. "г".

Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за январь 2023 года:

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