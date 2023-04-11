ООО "Мегаватт" раскрывает информацию за 2022 год

Компания информирует о раскрытии информации за прошлый год

11 апреля 2023, 15:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqyjq3yU

Электроэнергия. Электрические сети / Фото: freepik.com

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаватт" в соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информирует о раскрытии информации:

по пункту 12 п.п. "а" годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность;

по пункту 12 п.п. "б" структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг);

по пункту 12 п.п. "в" о применении метода доходности инвестированного капитала;

по пункту 45 подпункт "а" цена на электрическую энергию;

по пункт 45 подпункт "б" основные условия договора энергоснабжения;

по пункту 45 подпункт "в" информация о деятельности энергосбытовой организации.

Информация в полном объёме будет опубликована на сайте.

ООО "Мегаватт"

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