ООО "Мегаватт" раскрывает информацию за 2023 год

Компания информирует о раскрытии данных за прошлый год

15 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Электричество. Лампочка / Фото: pvproductions on Freepik

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаватт" в соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информирует о раскрытии информации:

по пункту 12 п.п. "а" – годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;

по пункту 12 п.п. "б" – структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг);

по пункту 12 п.п. "в" – о применении метода доходности инвестированного капитала;

по пункту 45 п.п. "а" – цена на электрическую энергию;

по пункту 45 п.п. "б" – основные условия договора энергоснабжения;

по пункту 45 п.п. "в" – информация о деятельности энергосбытовой организации;

по пункту 45 п.п. "е" – информация об инвестиционной программе;

по пункту 45 п.п. "ж" – информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений;

по пункту 45 п.п. "з" – информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Информация в полном объеме опубликована на сайте mw22.ru.