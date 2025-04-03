Общественная палата не поддержала законопроект о защите людей от нападений животных

Авторы документа предлагают не возвращать собак в место обитания, а умерщвлять их

03 апреля 2025, 14:25, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Общественная палата России не поддержала законопроект, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости.

В новом законопроекте хотят исключить норму, по которой животное после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место пребывания. При этом авторы документа рекомендуют наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания, а после – умерщвлять гуманным способом. Сейчас такие меры применяют лишь при неизлечимых болезнях или травмах животного, которое приносит ему страдание.

"Общественная палата не поддерживает проект федерального закона <…> "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России", – говорится в заключении ОП.

По мнению экспертов, значительная доля случаев нападения животных на людей связана с питомцами, у которых есть владельцы. В частности, в Нижегородской области таких случаев 80%, а в Волгоградской – порядка 70%. В Брянской области соотношение нападений владельческих и безнадзорных животных практически одинаково.