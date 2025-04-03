Общественная палата не поддержала законопроект о защите людей от нападений животных
Авторы документа предлагают не возвращать собак в место обитания, а умерщвлять их
03 апреля 2025, 14:25, ИА Амител
Общественная палата России не поддержала законопроект, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных. Об этом сообщает РИА Новости.
В новом законопроекте хотят исключить норму, по которой животное после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место пребывания. При этом авторы документа рекомендуют наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания, а после – умерщвлять гуманным способом. Сейчас такие меры применяют лишь при неизлечимых болезнях или травмах животного, которое приносит ему страдание.
"Общественная палата не поддерживает проект федерального закона <…> "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России", – говорится в заключении ОП.
По мнению экспертов, значительная доля случаев нападения животных на людей связана с питомцами, у которых есть владельцы. В частности, в Нижегородской области таких случаев 80%, а в Волгоградской – порядка 70%. В Брянской области соотношение нападений владельческих и безнадзорных животных практически одинаково.
14:51:27 03-04-2025
Нужно было им прям на заседании включить ролики где собаки детей едят
15:29:43 03-04-2025
Гость (14:51:27 03-04-2025) Нужно было им прям на заседании включить ролики где собаки д... Поисковик говорит что главная задача общественной палаты – "обеспечить диалог «на равных» между властью и обществом, стать проводником мнения жителей..."Видимо слишком далек этот проводник мнения народа от народа. А может не слишком заинтересованы в безопасности простых смертных
15:33:14 03-04-2025
Гость (14:51:27 03-04-2025) Нужно было им прям на заседании включить ролики где собаки д... Такие ролики надо включать тем, кто собак заводит, а потом выбрасывает на улицу, и тем, кто верещит злесь, что их не надо кормить. А общественной палате респект, там еще люди в нелюдей не превратились, к счастью.
18:06:13 03-04-2025
Гость (15:33:14 03-04-2025) Такие ролики надо включать тем, кто собак заводит, а потом в... По мнению экспертов, значительная доля случаев нападения животных на людей связана с питомцами, у которых есть владельцы-вот что выше написано или у вас своя волна и плевать на мнение людей которые более сведущи в этом вопросе
19:27:39 03-04-2025
гость (18:06:13 03-04-2025) По мнению экспертов, значительная доля случаев нападения жив... ----- походу, жто вы "на волне") речь о том, что общественная палата отклонила предложение нелюдей, предлагающих убивать бездомных животных. О домашних животных там и речи нет.
03:44:42 04-04-2025
Гость (15:33:14 03-04-2025) Такие ролики надо включать тем, кто собак заводит, а потом в... Именно. Полностью согласна. Озверевшие люди, которые не знают что такое голод, холод, боль, только и делают, что комментируют, как им все мешает.
И вместо того, чтобы нормально решать вопрос, хотят убить все подряд вокруг. Моральная деградация.
08:18:48 04-04-2025
Гость (03:44:42 04-04-2025) Именно. Полностью согласна. Озверевшие люди, которые не знаю... выкинуть к помойке,обрекая на долгую смерть от паразитов и голода,но с биркой,-это гуманно,человечно и заботливо?
15:49:13 03-04-2025
Гость (14:51:27 03-04-2025) Нужно было им прям на заседании включить ролики где собаки д... ну их же дети не страдают
15:57:57 03-04-2025
Молодцы! Здравый смысл восторжествовал. Всем кровожадным зоофобам рекомендую пересмотреть "Трудно быть Богом"... Там аборигены тоже собак не любили...Так можно начать с утилизации собак, а перейти плавно к утилизации пенсионеров, сирот из детских домов (если оказался не востребован)...
16:04:17 03-04-2025
разум все равно победит
16:14:54 03-04-2025
Ну так-то пенсионеры и сироты детей не кусают и не едят. В отличии от собак. А фильм поганый, который вы рекомендуете, лучше читайте Стругацких.
17:43:23 03-04-2025
Гость (16:14:54 03-04-2025) Ну так-то пенсионеры и сироты детей не кусают и не едят. В о... Для тех, кто на бронепоезде...Собаки кусают окружающих даже реже, чем дети и пенсионеры...А еще все они часто гадят где попало...
08:43:04 04-04-2025
Дюша (17:43:23 03-04-2025) Для тех, кто на бронепоезде...Собаки кусают окружающих даже ... Официальная цифра зарегистрированных нападений собак на людей за прошлый год - 237 тыс. Это примерно население среднего областного центра
17:49:23 03-04-2025
Гость (16:14:54 03-04-2025) Ну так-то пенсионеры и сироты детей не кусают и не едят. В о... Фильм (Германа) просто шедевр. Наглядно показывает грязь и бессмысленную жестокость общества в борьбе за власть. А Стругацких я еще в школе прочитал....
18:04:02 03-04-2025
Гость (16:14:54 03-04-2025) Ну так-то пенсионеры и сироты детей не кусают и не едят. В о... ВЫ в этом уверены:)
19:30:58 03-04-2025
Ну так-то пенсионеры и сироты детей не кусают и не едят. В отличии от собак----- вот оставь вас таких без еды недельки на две, вы ж друг друга сожрете!
03:47:11 04-04-2025
Гость (19:30:58 03-04-2025) Ну так-то пенсионеры и сироты детей не кусают и не едят. В о... Если оставить на месяцок в одном закрытом помещении без еды. Как думаете, сколько выйдут?
Прочитайте про крушение самолёта в Андах.
Сытый голодного не разумеет, знаете ли.
20:45:26 03-04-2025
ла что вы на собаках зациклились, в ДДП в десятки раз больше людей гибнет, может теперь машины запретим? а что, личный транспорт убрать и сколько жизней будет спасено Давайте начнем с того что более опасно?
08:17:27 04-04-2025
Гость (20:45:26 03-04-2025) ла что вы на собаках зациклились, в ДДП в десятки раз больше... или давайте подождем,что количество покалеченных в дтп будет равно количеству съеденных псами?
или будем отпускать на свободу маньяков,убивающих детей-ведь своры,загрызшие ребенка в Оренбурге,и подростка в Чульмане-на свободе
20:58:12 03-04-2025
Уровень компетенции общественной палаты: они ссылаются на мнение Конституционного суда! ОП даже не понимает, что КС не создает и не принимает новые законы, а лишь основывает свои выводы на уже существующих! Если примут закон о невозвращении бесхозных животных на улицу и эвтаназии невостребованных, то КС будет следовать этому закону!
03:10:22 04-04-2025
Гость (14:51:27 03-04-2025) Нужно было им прям на заседании включить ролики где собаки д... согласна
03:50:11 04-04-2025
Ну хоть кто то разум не потерял! Пока есть адекватные люди - есть надежда. Жить же в обществе озверевших моральных деградантов, которые решение всех вопросов видят через уб'йство, совсем не хочется. Страшно так.
08:44:32 04-04-2025
Сдается мне, у собачьего лобби во власти очень и очень сильное влияние, так что подвижек в данном вопросе ждать не стоит