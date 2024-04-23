И куда в Барнауле обращаться за помощью

23 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K2kBA

Семья. Природа. Клещ / Фото: istockphoto.com

С приходом весны и тепла россияне стали чаще гулять на природе. К сожалению, там их может поджидать неприятный сюрприз – клещи. Это опасные кровососущие паразиты, которые переносят инфекции. Их трудно обнаружить и они требуют особого внимания. Рассказываем, что делать, если укусил клещ и куда обращаться за помощью.

Где можно встретить клеща?

Вопреки стереотипу, клещ – не исключительно лесной обитатель. Встретить его можно как в лесу, так и в поле, на турбазе, даче, кладбище, в городском парке или сквере. Встреча с паразитом неприятна как для человека, так и для животных.

Повышенное внимание к клещам обусловлено инфекциями, которые они переносят. Из всего списка для человека опасны:

энцефалит;

боррелиоз;

эрлихиоз;

бабезиоз;

пятнистые лихорадки.

Абсолютно все эти заболевания могут привести к необратимым повреждениям центральной нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу. Ситуацию осложняет и то, что клещ может быть заражен несколькими инфекциями – это встречается примерно в 20% случаев. "Микст" протекает намного тяжелее, его сложнее лечить.

Что делать, если обнаружил на себе клеща?

Заметить клеща сложно из-за его размера. Однако страшно и то, что можно не почувствовать момент укуса. Если же клещ обнаружен, его необходимо осторожно извлечь и отнести на исследование в лабораторию.

Сделать это нужно как можно скорее – инфицированный клещ внешне не отличим от обычного, но может быть носителем серьезных заболеваний, которые не всегда сразу дают о себе знать симптомами.

Кроме того, разные инфекции требуют разного лечения, и правильный подбор терапии невозможен без выявления возбудителя.

Как правильно извлечь клеща?

Это можно сделать с помощью специальной ручки-лассо, выкручивателя или обычной нитки – для этого нужно затянуть петлю на клеще как можно ближе к коже и аккуратно извлечь его, вращая и одновременно натягивая вверх.

Клеща лучше всего сдать в лабораторию живым – так в нем сохранится высокая концентрация патогенов. Паразита ни в коем случае нельзя "вырывать", раздавливать, заливать маслом, скипидаром, спиртом, лаком для ногтей и репеллентом – так риск инфицирования только повышается, а сам клещ становится непригоден для исследования.

После извлечения обязательно обработайте место укуса антисептиком и помойте руки с мылом.

Куда отнести клеща для диагностики?

Для диагностики клещевых инфекций можно воспользоваться специальными комплексными исследованиями в лаборатории "ЛабКвест" – они помогут проверить клеща на пять основных инфекций, включая различные пятнистые лихорадки, всего за один день со скидкой до 40%.

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