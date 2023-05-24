Опасная затея? Алтайские эксперты об идее производить стройматериалы из борщевика

Алтайские эксперты оценили возможность производства и применения стройматериалов из ядовитого сорняка

24 мая 2023, 08:27, ИА Амител

Борщевик Сосновского предложили использовать для изготовления стройматериалов в Подмосковье, сообщает телеканал "360". Опасный сорняк планируют применять при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей. Технологию разработали в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете. Молодые учёные уже запатентовали свою разработку. Радиостанция Business FM Барнаул выяснила у алтайских экспертов, насколько эффективно и привлекательно может быть такое производство и безопасен ли в этом случае ядовитый сорняк.

Зачем из борщевика делать стройматериалы?

Как поясняют авторы идеи, с использованием борщевика и модифицированного гипсового вяжущего вещества можно получать шумо- и теплоизоляционные и декоративные материалы. В правительстве Подмосковья отмечают, что массовое производство строительной смеси из борщевика будет дешевле традиционных аналогов.

Правда ли, что борщевик – опасное растение?

Да, борщевик – это очень ядовитое растение. Он вызывает ожоги у человека и может привести к смерти, напоминает доцент кафедры органической химии Института химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского государственного университета Виталий Царёв.

Растение завезли на территорию центральной части нашей страны в середине XX века с Кавказа в качестве кормовой базы для животных. Оно неприхотливо и очень быстро растёт. Но позже стало понятно, что борщевик Сосновского влияет на биоценоз: другие растения попросту вымирают там, где появляется быстрорастущий сорняк. Сейчас идёт активная борьба с вредителем, но это процесс сложный и не всегда успешный.

Насколько выгодно производить стройматериалы из борщевика:

Алтайские эксперты сомневаются, что это выгодно.

"Сейчас мы с ним боремся, а если мы будем делать стройматериалы, то нужны его посадки, увеличение площадей. Рядом ставить эти перерабатывающие заводики, чтобы у него себестоимость не была запредельная. Если же мы не будем его сажать, а только перерабатывать, то возникает логистический вопрос: строительный материал получится достаточно дорогой", – рассказал Виталий Царев.

Также, по словам эксперта, заготовка борщевика – тоже достаточно затратный процесс. Необходима будет спецодежда для защиты рабочих, спецобработка, спецдоставка. Всё это тоже будет заложено в цену.

"В любом случае надо будет сначала извлекать эти фурокумарины, которые как раз и вызывают ожоги. Если мы говорим о материалах строительных, то предполагается, что с водой они вообще контактировать не будут никак. Потому что если на них попала вода, то начался процесс экстракции, фурокумарины растворились и вот они на поверхности есть", – отметил Виталий Царев.

А вообще можно ли производить стройматериалы из борщевика?

Производить строительные материалы можно из любого растения, готовит учёный. Основа таких стройматериалов – целлюлоза. В древесине её больше, в травянистых растениях – меньше. Есть примеры, когда древесные плиты производят из шелухи от гречки и семян подсолнечника. Но и в таком случае технология всё равно получается достаточно дорогой.

"От него больше проблем, чем пользы. Если можно от него избавиться и получить ещё пользу – это да. А если его ещё растить специально для этого, лучше не надо", – считает Царев.

Мнение строителей

По заверениям разработчиков нововведения, новая технология направлена именно на то, чтобы сделать стройматериалы более доступными для малоэтажного строительства. Что же думают об этом строители? О том, как новую разработку оценивают застройщики, рассказал учредитель компании "2 этажа" Андрей Берг.

"У нас есть конечный потребитель, который всегда скептически относится ко всему новому. Среди наших клиентов бытует мнение, что фундамент должен отстоять не менее года, чтобы на нём можно было строить. Это не так, но даже с этим возникают проблемы. Что уж говорить о борщевике. Но если покупатель примет этот материал, то, конечно, можно будет строить", – рассказал Андрей Берг.

По его словам, новые технологии в бизнесе – это всегда риски.

"Сколько у нас в Барнауле открывалось производств домов из СИП-панелей, модульных домов? Бобровский лесокомбинат в своё время открывал, они просто, наверное, даже десятка домов не продали, потому что просто у нас на рынке не прижилось", – отметил эксперт.

Не исключено, что проект подмосковных разработчиков постигнет та же участь и строительные материалы из борщевика не станут массовой технологией.

И если даже допустить, что с одного гектара земли получится добыть до 200 тонн растения, то лишь всего 15% от этого будут пригодны для изготовления стройматериалов и много чего другого. К тому же борщевик всё-таки он ядовит.

Есть версия, что безопасной альтернативой опасному борщевику Сосновского мог бы стать искусственно выведенный клон растения павловния. Её дикий предок в нашей стране растёт на Дальнем Востоке. Клон неприхотлив к климату и очень быстро растёт. Растение специально было выведено для создания быстро восстанавливающихся лесов, считается отличным пиломатериалом и биотопливом.