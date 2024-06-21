Опасная жара. О погоде в Алтайском крае днем 21 июня

Местами воздух прогреется до +34 градусов

21 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Солнце над горами / Фото: unsplash.com

От +29 до +34 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По востоку местами будет прохладнее – от +23 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +28 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.