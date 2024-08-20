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Опасные развлечения. В Барнауле дети играют в коммунальной яме

Несовершеннолетние перелезли через ограждение и всячески нарушают технику безопасности

20 августа 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Дети перелезли через ограждение и спустили в коммунальную яму в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", происшествие случилось во дворе дома на Ядринцева, 78.

"Потом родители будут кричать: ах боже мой, детка покалечилась по вине СГК?" — задалась вопросом подписчица.

На опубликованных кадрах видно, что несовершеннолетние с разгона прыгают на земляной вал рядом с ямой, ходят по краю бетонных конструкций. Рядом с местом работ установлено ограждение, в том числе и предупредительная лента.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 11

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Гость

22:27:20 20-08-2024

В советском детстве так играло 90% мальчишек и 50% девчонок. Не надо из детей совсем инфантилов делать.

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Гость

22:42:37 20-08-2024

Сколько же в барнауле идиоток...

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Гость

14:59:04 21-08-2024

Гость (22:42:37 20-08-2024) Сколько же в барнауле идиоток......
и они рожают, рожают, рожают!

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Безопасник

08:25:12 21-08-2024

Выдать детЯм каски, провести инструктаж по ТБ с подписью в журнале и пусть прыгают. Делов-то

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Гость

08:52:26 21-08-2024

Ну да, куда же лучше в тик-токе рожу раскрашивать, да же, яжмамки? Ну хоть сын вам в дом мужика приведет.

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Гость

09:56:24 21-08-2024

Гость (08:52:26 21-08-2024) Ну да, куда же лучше в тик-токе рожу раскрашивать, да же, яж...
Яжмамочки отчаянно минусят? Так вы же сами из пацанов хренпоймикого делаете! А все вам гейропа виновата!

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Мусик

10:01:10 21-08-2024

Гость (09:56:24 21-08-2024) Яжмамочки отчаянно минусят? Так вы же сами из пацанов хр... из относительно безобидного в моем безайфонном деццтве -
прыгал в составе группы с второго этажа заброшенного дома на кучу битых кирпичей. все без травм.

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Гость

09:00:20 21-08-2024

Комфортная городская среда. Нужно отнестись с пониманием.

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Мусик

09:40:53 21-08-2024

отменить ЕГ, и уже научиться писать по-русски:
"Дети перелезли через ограждение и спустили в"

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Гость

09:57:55 21-08-2024

Можно запостть событие в инете и гордиться этим, а можно выйти и обьяснить детям опасность таких игр.

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Гость

14:44:58 21-08-2024

В коммунальной яме находится вся страна. Не только дети.

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