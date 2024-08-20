Опасные развлечения. В Барнауле дети играют в коммунальной яме

Несовершеннолетние перелезли через ограждение и всячески нарушают технику безопасности

20 августа 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Дети перелезли через ограждение и спустили в коммунальную яму в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", происшествие случилось во дворе дома на Ядринцева, 78.

"Потом родители будут кричать: ах боже мой, детка покалечилась по вине СГК?" — задалась вопросом подписчица.

На опубликованных кадрах видно, что несовершеннолетние с разгона прыгают на земляной вал рядом с ямой, ходят по краю бетонных конструкций. Рядом с местом работ установлено ограждение, в том числе и предупредительная лента.