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Опасный грузовик со стройматериалами заметили на дороге в Барнауле

Из открытого кузова огромные куски кирпичей сыпались на дорогу

08 сентября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик, очень опасно перевозящий стройматериалы, заметили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Автор сообщения снял на видео КамАЗ, который в открытом кузове вез по дороге общего пользования строительный мусор, сваленный в кучу.

Обломки кирпича и бетона ничто не удерживало, они просто сыпались на дорогу перед автомобилями.

В сообществе "Инцидент Барнаул" один из горожан рассказал, что наехал на выпавший из грузовика кирпич.

Барнаул Авто

Комментарии 4

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Гость

13:38:11 08-09-2023

Пожизненное лишение прав

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Гость

14:28:04 08-09-2023

И все молча ехали мимо? А догнать, вынудить остановиться и вызвать наряд, яиц нет? Боитесь что суровый дядька с перегаром в лоб зарядит?

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Гость

15:07:37 08-09-2023

Строительный мусор и строительные материалы- несколько разные понятия, не находите?

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Сергей

16:01:31 08-09-2023

Ехал в районе 11-12 на кольце , где волна.

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