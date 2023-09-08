Опасный грузовик со стройматериалами заметили на дороге в Барнауле

Из открытого кузова огромные куски кирпичей сыпались на дорогу

08 сентября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик, очень опасно перевозящий стройматериалы, заметили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Автор сообщения снял на видео КамАЗ, который в открытом кузове вез по дороге общего пользования строительный мусор, сваленный в кучу.

Обломки кирпича и бетона ничто не удерживало, они просто сыпались на дорогу перед автомобилями.

В сообществе "Инцидент Барнаул" один из горожан рассказал, что наехал на выпавший из грузовика кирпич.