Опасный грузовик со стройматериалами заметили на дороге в Барнауле
Из открытого кузова огромные куски кирпичей сыпались на дорогу
08 сентября 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Грузовик, очень опасно перевозящий стройматериалы, заметили на дороге в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
Автор сообщения снял на видео КамАЗ, который в открытом кузове вез по дороге общего пользования строительный мусор, сваленный в кучу.
Обломки кирпича и бетона ничто не удерживало, они просто сыпались на дорогу перед автомобилями.
В сообществе "Инцидент Барнаул" один из горожан рассказал, что наехал на выпавший из грузовика кирпич.
13:38:11 08-09-2023
Пожизненное лишение прав
14:28:04 08-09-2023
И все молча ехали мимо? А догнать, вынудить остановиться и вызвать наряд, яиц нет? Боитесь что суровый дядька с перегаром в лоб зарядит?
15:07:37 08-09-2023
Строительный мусор и строительные материалы- несколько разные понятия, не находите?
16:01:31 08-09-2023
Ехал в районе 11-12 на кольце , где волна.