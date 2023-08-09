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Опасный открытый люк притаился в барнаульских кустах

Дыру легко не заметить и нарваться на серьезные травмы

09 августа 2023, 20:47, ИА Амител

Жительница Барнаула предупредила о том, что под ногами у них есть опасное место. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, открытый люк притаился в кустах по адресу Петра Сухова, 34. Большое отверстие очень сильно прикрыто, его легко просмотреть и угодить в яму, получив серьезные травмы.

Люк расположен рядом с пешеходной дорожкой, он зарос травой. 

"Будьте осторожнее", – добавила автор сообщения.

Барнаул

Комментарии 2

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Татьяна

16:05:28 10-08-2023

А так же дорожные знаки прячутся за разросшимися кустами и деревьями по всему городу Барнаулу!А так же перекрестки дорог Не видно встречного транспорта Бац и авария будет Ау ответственные службы где вы????

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Гость

16:09:47 10-08-2023

зачем нормальному человеку лезть в непроходимые заросли кустов?

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