Опасный открытый люк притаился в барнаульских кустах

Дыру легко не заметить и нарваться на серьезные травмы

09 августа 2023, 20:47, ИА Амител









Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула предупредила о том, что под ногами у них есть опасное место. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, открытый люк притаился в кустах по адресу Петра Сухова, 34. Большое отверстие очень сильно прикрыто, его легко просмотреть и угодить в яму, получив серьезные травмы.

Люк расположен рядом с пешеходной дорожкой, он зарос травой.