Опасный открытый люк притаился в барнаульских кустах
Дыру легко не заметить и нарваться на серьезные травмы
09 августа 2023, 20:47, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула предупредила о том, что под ногами у них есть опасное место. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, открытый люк притаился в кустах по адресу Петра Сухова, 34. Большое отверстие очень сильно прикрыто, его легко просмотреть и угодить в яму, получив серьезные травмы.
Люк расположен рядом с пешеходной дорожкой, он зарос травой.
"Будьте осторожнее", – добавила автор сообщения.
16:05:28 10-08-2023
А так же дорожные знаки прячутся за разросшимися кустами и деревьями по всему городу Барнаулу!А так же перекрестки дорог Не видно встречного транспорта Бац и авария будет Ау ответственные службы где вы????
16:09:47 10-08-2023
зачем нормальному человеку лезть в непроходимые заросли кустов?