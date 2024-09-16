Опасный вредитель уничтожил треть ясеней в Барнауле
Жук-златка появился в краевой столице недавно
16 сентября 2024, 21:30, ИА Амител
В Барнауле нашли нового вредителя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН), это восточноазиатский жук-златка, который уничтожил треть посадок ясеня в городе.
Под корой усыхающих деревьев обнаружили как жуков, так и личинок. При этом среди них не было личинок, зараженных паразитоидами: естественными врагами этих вредителей.
"В среднем по городу к отмирающим и усохшим ясеням относятся 60% деревьев. Все они имеют вылетные отверстия ясеневой златки и характерные ходы личинок под корой. Лишь 8% ясеней можно охарактеризовать как здоровые, остальные находятся на разных стадиях ослабления", – подчеркнул заведующий лабораторией Института леса имени Сукачева СО РАН Юрий Баранчиков.
Пришла в Барнаул златка сравнительно недавно. Эксперты отмечают, еще в 2020 году усохшие сейчас деревья можно было назвать здоровыми. Контролировать численность смогут паразитоиды, но для увеличения их активности потребуется время.
00:47:00 17-09-2024
их спиливаю еще бодрее. у садика нашего зачем-то спилили прекрасное крепкое дерево
08:59:03 17-09-2024
И где у нас эти ясени? Клены везде.
14:02:15 17-09-2024
Специально запускают жуков, чтобы был повод спилить.