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Опасный вредитель уничтожил треть ясеней в Барнауле

Жук-златка появился в краевой столице недавно

16 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Деревья / Фото: unsplash.com
Деревья / Фото: unsplash.com

В Барнауле нашли нового вредителя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН), это восточноазиатский жук-златка, который уничтожил треть посадок ясеня в городе.

Под корой усыхающих деревьев обнаружили как жуков, так и личинок. При этом среди них не было личинок, зараженных паразитоидами: естественными врагами этих вредителей.

"В среднем по городу к отмирающим и усохшим ясеням относятся 60% деревьев. Все они имеют вылетные отверстия ясеневой златки и характерные ходы личинок под корой. Лишь 8% ясеней можно охарактеризовать как здоровые, остальные находятся на разных стадиях ослабления", – подчеркнул заведующий лабораторией Института леса имени Сукачева СО РАН Юрий Баранчиков.

Пришла в Барнаул златка сравнительно недавно. Эксперты отмечают, еще в 2020 году усохшие сейчас деревья можно было назвать здоровыми. Контролировать численность смогут паразитоиды, но для увеличения их активности потребуется время.

Барнаул Происшествия Экология

Комментарии 3

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Гость

00:47:00 17-09-2024

их спиливаю еще бодрее. у садика нашего зачем-то спилили прекрасное крепкое дерево

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Гость

08:59:03 17-09-2024

И где у нас эти ясени? Клены везде.

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Гость

14:02:15 17-09-2024

Специально запускают жуков, чтобы был повод спилить.

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