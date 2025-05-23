Операции при опущении матки через проколы начали делать в Алтайском крае

Врачи БСМП № 2 научились устанавливать синтетические импланты, которые помогают восстановить анатомическое положение органов малого таза

23 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Счастливая пара / Фото: unsplash.com/Liv Merenberg

Малоинвазивные операции при выпадении и опущении матки начали проводить в Алтайском крае. Уникальную методику установки синтетических сетчатых имплантов лапароскопически в регионе первыми освоили врачи БСМП № 2. С обучения, которое проходило в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии, они вернулись в середине апреля и уже успели сделать шесть таких сложных манипуляций на органах малого таза.

Каждая операция длится от четырех до шести часов. Проводит ее мультидисциплинарная бригада, в составе которой не только гинеколог, но и хирург.

"На животе делается четыре небольших прокола. Через них под контролем эндоскопа нужно отделить друг от друга органы малого таза, которые расположены очень близко. Затем сетчатый протез крепится к костям таза и влагалищу или матке. После органы нужно снова соединить, чтобы они работали полноценно и не возникло никаких осложнений", – рассказывает заведующий операционным блоком Дмитрий Шестаков.

Несмотря на сложность, женщины переносят хирургическое вмешательство легко. Уже в первые сутки можно активно двигаться и сидеть. А самое главное, что она исключает вероятность рецидива, который характерен для методик, применяемых ранее. Как отмечает заведующая гинекологическим отделением Екатерина Быстрова, новая методика подходит женщинам любого возраста. Проводят ее бесплатно по ОМС.

"По статистике, в репродуктивном возрасте до 35% женщин страдают проблемой несостоятельности мышц тазового дна. Это приводит к проблемам с половой жизнью, недержанием мочи, дефекацией. С возрастом процент таких женщин увеличивается. Но об этой проблеме принято молчать даже на приеме у гинеколога. Но ее можно и нужно решать", – говорит Екатерина Быстрова.

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