Оператор билайн эксклюзивно обеспечил покрытие 4G в трех небольших селах Алтайского края

Жители получили надежную связь и доступ к онлайн-сервисам

13 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5xSYisa

Установка базовой станции / Фото: пресс-служба билайна

В селах Кокши Бийского района, Дмитро-Титово Кытмановского района, Ивановка Шелаболихинского района билайн запустил новые базовые станции. Там проживают около двух тысяч человек и теперь они обеспечены надежным сигналом связи четвертого поколения 4G*.

А также билайн прокачал связь до 4G еще в семи небольших населенных пунктах Алтайского края численностью до тысячи человек каждый. Это:

Курск Кулундинского района;

Красноярское Поспелихинского района;

Большеугренево и Усятское Бийского района;

Бобково Рубцовского района;

Михайловка Бурлинского района;

Николаевка Немецкого района.

Благодаря запуску 4G жители получили доступ к широким возможностям связи, что поможет улучшить качество жизни в отдалении от крупных поселений и городов. Теперь люди могут с комфортом смотреть видео и слушать музыку в режиме онлайн, переводить средства и получать государственные услуги, звонить близким по видеосвязи, изучать соцсети, дистанционно учиться и работать, а также обеспечивать личный комфорт и безопасность за счет использования современных сервисов.

"Запуск связи 4G в данных селах выполнен в рамках нашей собственной инвестиционной программы по развитию связи в небольших населенных пунктах. Сегодня в Алтайском крае 4G билайна покрывает все населенные пункты численностью выше тысячи человек и большую часть поселений меньшей численности", – комментирует директор Алтайского отделения билайн Алексей Мартынов.Благодаря переводу частот из 3G в 4G, который завершили осенью 2024 года, компания на 15% увеличила площадь покрытия заселенных территорий связью 4G. Широкое покрытие в совокупности с надежным сигналом связи и гибкими тарифными планами делают общение для жителей Алтайского края комфортным и выгодным. Особенно внутри сети, так как, по данным оператора, каждый второй житель края владеет сим-картой билайн.

Вместе с мобильным интернетом 4G жителям также стали доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE – голос поверх LTE)*. Технология открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно. Голос звучит четче, что создает эффект присутствия.

*G (Джи"); Voice over LTE ("Войс овер ЭлТэЕ") – услугу предоставляют бесплатно, подробнее на beeline.ru

ПАО "ВымпелКом", beeline.ru

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