Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу

Выход двух команд в следующий этап турнира можно назвать сенсационным

03 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Футболист с мячом / Фото: pxhere.com

Все матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу завершены, стали известны пары, которые сыграют в четвертьфинале. Об этом сообщает УЕФА.

За выход в полуфинал поборются пары: Испания – Германия, Португалия – Франция, Нидерланды – Турция, Англия – Швейцария.

Отметим, что швейцарцы подарили зрителям сенсацию, выбив из розыгрыша, пусть нестабильного, но все-таки действующего чемпиона – сборную Италии.

Неожиданным также стал выход сборной Турции, которая накануне со счетом 2:1 обыграла австрийцев, подошедших к этому матчу в качестве фаворитов.