Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу
Выход двух команд в следующий этап турнира можно назвать сенсационным
03 июля 2024, 12:15, ИА Амител
Футболист с мячом / Фото: pxhere.com
Все матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу завершены, стали известны пары, которые сыграют в четвертьфинале. Об этом сообщает УЕФА.
За выход в полуфинал поборются пары: Испания – Германия, Португалия – Франция, Нидерланды – Турция, Англия – Швейцария.
Отметим, что швейцарцы подарили зрителям сенсацию, выбив из розыгрыша, пусть нестабильного, но все-таки действующего чемпиона – сборную Италии.
Неожиданным также стал выход сборной Турции, которая накануне со счетом 2:1 обыграла австрийцев, подошедших к этому матчу в качестве фаворитов.
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