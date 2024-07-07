Определились все полуфиналисты Евро-2024

В матчах второго четвертьфинального дня обошлось без сенсаций

07 июля 2024, 09:02, ИА Амител

Угловой флажок / Фото: pxhere.com

Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.



Во второй четвертьфинальный день играли пары Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция. В первом матче англичане под руководством Гаррета Саутгейта, показав привычный, но не самый приятный для зрителя футбол, добрались до серии послематчевых пенальти, где оказались сильнее швейцарцев.



В матче Нидерланды – Турция обошлось без сенсаций. Эмоциональный футбол турецкой команды, который позволял идти в группе и по сетке, не смог противостоять нидерландской системе.

По итогу в полуфинале встретятся пары Нидерланды – Англия, а также Испания – Франция. Испанцы ранее обыграли хозяев турнира – сборную Германии. Франция в серии послематчевых пенальти обыграла Португалию.