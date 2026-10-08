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Опрос показал, что 80% россиян считают Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров

Под руководством нынешнего президента Россия способна справиться с любыми трудностями, считают участники исследования

08 октября 2026, 10:09, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Подавляющее число россиян воспринимают Владимира Путина как одного из самых влиятельных лидеров в мире, сообщает ТАСС. Опрос, проведенный аналитическим центром ВЦИОМ 6 октября 2026 года методом телефонного интервью, охватил 1600 респондентов старше 18 лет.

Исследование приурочено к 74‑летию президента, которое отмечается 7 октября. Как пояснили в ВЦИОМ, целью опроса стало изучение того, как граждане оценивают роль главы государства в укреплении позиций России на международной арене.

Результаты показали высокий уровень признания: 80% опрошенных считают Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 17%. Как показал опрос, в общественном восприятии президент выступает как политик глобального масштаба.

Значительная часть респондентов отмечает позитивные изменения в статусе страны за годы президентства: 71% полагают, что Россия стала сильнее и увереннее, а 69% уверены, что к мнению страны на мировой арене стали относиться с большим уважением. Кроме того, 68% участников опроса убеждены, что под руководством Путина Россия способна справиться с любыми трудностями.

В ВЦИОМ резюмировали, что граждане видят в президенте гаранта стабильности, силы и международного авторитета государства и готовы доверять ему решение наиболее сложных задач.

Владимир Путин / Фото: Алексей Дружинин / TASS

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Владимир Путин Политика опросы

Комментарии 19

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Гость

10:11:14 08-10-2026

опрос среди думовцев конечно же

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Гость

10:12:12 08-10-2026

Большинство из 1600 россиян по-факту, но звучит совсем не так

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Трагати

10:22:05 08-10-2026

кого опрашивали? наверное бюджетников, депутатов и аудиторию первой-второй кнопок и телеканала звезда

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Гость

10:27:28 08-10-2026

комментаторы, вы действительно ничего не понимаете, что сейчас происходит в мире или просто тупые?

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Гость

10:38:09 08-10-2026

Гость (10:27:28 08-10-2026) комментаторы, вы действительно ничего не понимаете, что сейч... ну разтолмачь пожалуйста.

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Гость

11:27:25 08-10-2026

Гость (10:38:09 08-10-2026) ну разтолмачь пожалуйста. ... Посмотрите вечерок телевизор переключая с первой кнопки на вторую, перед сном можно РЕН глянуть и вам станет ясно о чём товарищ

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Гость

13:03:34 08-10-2026

Гость (11:27:25 08-10-2026) Посмотрите вечерок телевизор переключая с первой кнопки на в... Нет телевизора лет пять. а зомбирование вещь серьезная.

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Гость

11:22:40 08-10-2026

Гость (10:27:28 08-10-2026) комментаторы, вы действительно ничего не понимаете, что сейч... да чо ж тут не понятного, только говорить об этом запрещено

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Гость

11:37:03 08-10-2026

ржу нимагу
хочу жить а не препятствия преодолевать

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Гость

11:55:46 08-10-2026

Гость (11:37:03 08-10-2026) ржу нимагу хочу жить а не препятствия преодолевать ... Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?

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Гость

12:17:46 08-10-2026

Гость (11:55:46 08-10-2026) Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?... боже упаси. Хочу как в ОАЭ, Норвегии, Швейцарии и Новой зеландии

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Гость

13:51:47 08-10-2026

Гость (12:17:46 08-10-2026) боже упаси. Хочу как в ОАЭ, Норвегии, Швейцарии и Новой зела... там много мигрантов, и толератность зашкаливает

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Гость

13:50:14 08-10-2026

Гость (11:55:46 08-10-2026) Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?... хочу как в 90е
как потопал так и полопал
ЖКХ копейки, налогов нет , утильсбора нет

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Гость

16:22:12 08-10-2026

Гость (11:55:46 08-10-2026) Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?... Конечно, очень хотим!

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Гость

12:08:05 08-10-2026

Гость (11:37:03 08-10-2026) ржу нимагу хочу жить а не препятствия преодолевать ... Не хочешь. не нравиться прыгать-беги на длинную без барьеров.Попутного ветра в спину.

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Гость

15:53:24 08-10-2026

Гость (12:08:05 08-10-2026) Не хочешь. не нравиться прыгать-беги на длинную без барьеров... наверное, некорректно было бы судить по "-ться", но вот закономерности складываются всё же )

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Гость

11:43:50 08-10-2026

Все всё понимают,но некоторые говорят в телешоу за деньги (с)

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реzидент

12:26:43 08-10-2026

Лайк президенту Путину.

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и смех, и грех.

12:50:10 08-10-2026

реzидент (12:26:43 08-10-2026) Лайк президенту Путину.... помнишь сцену в,, красотке", где Гир привёл Робертс в магазин и приказал продавцу..

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