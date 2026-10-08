Опрос показал, что 80% россиян считают Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров
Под руководством нынешнего президента Россия способна справиться с любыми трудностями, считают участники исследования
08 октября 2026, 10:09, ИА Амител
Подавляющее число россиян воспринимают Владимира Путина как одного из самых влиятельных лидеров в мире, сообщает ТАСС. Опрос, проведенный аналитическим центром ВЦИОМ 6 октября 2026 года методом телефонного интервью, охватил 1600 респондентов старше 18 лет.
Исследование приурочено к 74‑летию президента, которое отмечается 7 октября. Как пояснили в ВЦИОМ, целью опроса стало изучение того, как граждане оценивают роль главы государства в укреплении позиций России на международной арене.
Результаты показали высокий уровень признания: 80% опрошенных считают Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 17%. Как показал опрос, в общественном восприятии президент выступает как политик глобального масштаба.
Значительная часть респондентов отмечает позитивные изменения в статусе страны за годы президентства: 71% полагают, что Россия стала сильнее и увереннее, а 69% уверены, что к мнению страны на мировой арене стали относиться с большим уважением. Кроме того, 68% участников опроса убеждены, что под руководством Путина Россия способна справиться с любыми трудностями.
В ВЦИОМ резюмировали, что граждане видят в президенте гаранта стабильности, силы и международного авторитета государства и готовы доверять ему решение наиболее сложных задач.
10:11:14 08-10-2026
опрос среди думовцев конечно же
10:12:12 08-10-2026
Большинство из 1600 россиян по-факту, но звучит совсем не так
10:22:05 08-10-2026
кого опрашивали? наверное бюджетников, депутатов и аудиторию первой-второй кнопок и телеканала звезда
10:27:28 08-10-2026
комментаторы, вы действительно ничего не понимаете, что сейчас происходит в мире или просто тупые?
10:38:09 08-10-2026
Гость (10:27:28 08-10-2026) комментаторы, вы действительно ничего не понимаете, что сейч... ну разтолмачь пожалуйста.
11:27:25 08-10-2026
Гость (10:38:09 08-10-2026) ну разтолмачь пожалуйста. ... Посмотрите вечерок телевизор переключая с первой кнопки на вторую, перед сном можно РЕН глянуть и вам станет ясно о чём товарищ
13:03:34 08-10-2026
Гость (11:27:25 08-10-2026) Посмотрите вечерок телевизор переключая с первой кнопки на в... Нет телевизора лет пять. а зомбирование вещь серьезная.
11:22:40 08-10-2026
Гость (10:27:28 08-10-2026) комментаторы, вы действительно ничего не понимаете, что сейч... да чо ж тут не понятного, только говорить об этом запрещено
11:37:03 08-10-2026
ржу нимагу
хочу жить а не препятствия преодолевать
11:55:46 08-10-2026
Гость (11:37:03 08-10-2026) ржу нимагу хочу жить а не препятствия преодолевать ... Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?
12:17:46 08-10-2026
Гость (11:55:46 08-10-2026) Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?... боже упаси. Хочу как в ОАЭ, Норвегии, Швейцарии и Новой зеландии
13:51:47 08-10-2026
Гость (12:17:46 08-10-2026) боже упаси. Хочу как в ОАЭ, Норвегии, Швейцарии и Новой зела... там много мигрантов, и толератность зашкаливает
13:50:14 08-10-2026
Гость (11:55:46 08-10-2026) Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?... хочу как в 90е
как потопал так и полопал
ЖКХ копейки, налогов нет , утильсбора нет
16:22:12 08-10-2026
Гость (11:55:46 08-10-2026) Ну ты что, хочешь как в Советском Союзе было?... Конечно, очень хотим!
12:08:05 08-10-2026
Гость (11:37:03 08-10-2026) ржу нимагу хочу жить а не препятствия преодолевать ... Не хочешь. не нравиться прыгать-беги на длинную без барьеров.Попутного ветра в спину.
15:53:24 08-10-2026
Гость (12:08:05 08-10-2026) Не хочешь. не нравиться прыгать-беги на длинную без барьеров... наверное, некорректно было бы судить по "-ться", но вот закономерности складываются всё же )
11:43:50 08-10-2026
Все всё понимают,но некоторые говорят в телешоу за деньги (с)
12:26:43 08-10-2026
Лайк президенту Путину.
12:50:10 08-10-2026
реzидент (12:26:43 08-10-2026) Лайк президенту Путину.... помнишь сцену в,, красотке", где Гир привёл Робертс в магазин и приказал продавцу..