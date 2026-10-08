Опрос показал, что 80% россиян считают Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров

Под руководством нынешнего президента Россия способна справиться с любыми трудностями, считают участники исследования

08 октября 2026, 10:09, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Подавляющее число россиян воспринимают Владимира Путина как одного из самых влиятельных лидеров в мире, сообщает ТАСС. Опрос, проведенный аналитическим центром ВЦИОМ 6 октября 2026 года методом телефонного интервью, охватил 1600 респондентов старше 18 лет.

Исследование приурочено к 74‑летию президента, которое отмечается 7 октября. Как пояснили в ВЦИОМ, целью опроса стало изучение того, как граждане оценивают роль главы государства в укреплении позиций России на международной арене.

Результаты показали высокий уровень признания: 80% опрошенных считают Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 17%. Как показал опрос, в общественном восприятии президент выступает как политик глобального масштаба.

Значительная часть респондентов отмечает позитивные изменения в статусе страны за годы президентства: 71% полагают, что Россия стала сильнее и увереннее, а 69% уверены, что к мнению страны на мировой арене стали относиться с большим уважением. Кроме того, 68% участников опроса убеждены, что под руководством Путина Россия способна справиться с любыми трудностями.

В ВЦИОМ резюмировали, что граждане видят в президенте гаранта стабильности, силы и международного авторитета государства и готовы доверять ему решение наиболее сложных задач.