Опрос показал, что россияне в среднем хотят зарабатывать более 100 тысяч рублей
Наибольших денег пожелали сотрудники индустрии красоты
06 января 2025, 15:41, ИА Амител
Россияне в среднем ожидают получать ежемесячную зарплату в размере 139 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
"Мужчины указали желаемый доход на уровне 157 тысяч рублей, женщины – 123 тысячи рублей", – следует из данных.
Наибольшие зарплатные ожидания высказали сотрудники индустрии красоты – 190 тысяч рублей в месяц. IT-специалисты рассчитывают на 179 тысяч рублей, а работники строительной отрасли – на 175 тысяч рублей.
Самые низкие запросы зафиксированы у сотрудников общественного питания (120 тысяч рублей), специалистов по управлению персоналом (116 тысяч рублей), а также работников бытовых услуг и охранников – около 102 тысяч рублей.
В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов.
15:55:01 06-01-2025
В Неметчине минимальная 2000 евриков...
17:45:59 06-01-2025
Костя (15:55:01 06-01-2025) В Неметчине минимальная 2000 евриков... ...
Сказочки про минималку в 2000 евриков не надо рассказывать. Это не минималка, а очень хорошая зп в неметчине на руки за вычетом налогов. Но и обязательные расходы: коммуналка, питание, транспорт, страховка и пр. будет те же 2000 евриков. Т.е. тот же уровень нищебродов.
16:12:08 07-01-2025
Гость (17:45:59 06-01-2025) Сказочки про минималку в 2000 евриков не надо рассказыва... Зп медсестры около 4000 евро. Двоюродная сестра там так работает. Не ври всем
17:54:59 06-01-2025
Костя (15:55:01 06-01-2025) В Неметчине минимальная 2000 евриков... ... Костя, в Германии, а не в Неметчине, налоги с двух штук составят 28%. Плюс социальные выплаты еще порядка 12%. Плюс за аренду жилья заплатить: однокомнатная от штуки до полутора, двушка - две штуки. Ибо купить ты там жилье точно не сможешь - неподъемненько. Там хорошо живут только те, кто зарабатывает в диапазоне 7-15 штук в месяц. Тогда хватает на всё. А про вшивоту с 2 штуками в месяц можно сказать, что они нищета, ибо у них на жизнь остается не более 200 ойро.
16:51:34 06-01-2025
Значит скоро россиянам скажут, что в среднем они зарабатывают 100 т
17:47:45 06-01-2025
Мало хотят, я даже удивлен. А почему не миллион в месяц и вместо работы путевку на курорт? Граждане, активнее проявляйте свои фантазии.
18:57:54 06-01-2025
Забавно: на Западе "зелёная штука" - зарплата на грани нищенской, в "процветающей" же Московии - едва ли не заветная мечта! Треть века ведут "реформаторы" в обещаемый ими "эдем", который с каждым годом всё более напоминает болото...
Что значат сто "деревянных штук", если до деноминации самые скромные работяги были уже "миллионерами"? Реальный прогресс в "благополучии" граждан определяется дробью, в числителе которой рост зарплаты, а в знаменателе - рост цен!
19:55:18 06-01-2025
Гость (18:57:54 06-01-2025) Забавно: на Западе "зелёная штука" - зарплата на грани нищен... Вы либо безнадежно глупы, либо сознательно занимаетесь цирком. Налоги, ЖКХ, бенз, продукты, страховки, связь, интернет сравнили уже или это вас не интересует, ваше дело лишь кукарекнуть?
19:21:42 06-01-2025
а работать хотя бы на 70т россияне не хотят?
21:10:54 06-01-2025
Гость (19:21:42 06-01-2025) а работать хотя бы на 70т россияне не хотят?... ну так зарабатывайте. я вот хочу 200 и имею доход в 240
20:28:39 06-01-2025
Мечтать не вредно, а вы спросили об этом президента, депутатов и наконец Набиуллину Эльвиру?
13:57:35 07-01-2025
Хочу 250 тысяч зарабатывать. Кто б такие зарплаты платил у нас тут