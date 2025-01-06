Опрос показал, что россияне в среднем хотят зарабатывать более 100 тысяч рублей

Наибольших денег пожелали сотрудники индустрии красоты

06 января 2025, 15:41, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Россияне в среднем ожидают получать ежемесячную зарплату в размере 139 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

"Мужчины указали желаемый доход на уровне 157 тысяч рублей, женщины – 123 тысячи рублей", – следует из данных.

Наибольшие зарплатные ожидания высказали сотрудники индустрии красоты – 190 тысяч рублей в месяц. IT-специалисты рассчитывают на 179 тысяч рублей, а работники строительной отрасли – на 175 тысяч рублей.

Самые низкие запросы зафиксированы у сотрудников общественного питания (120 тысяч рублей), специалистов по управлению персоналом (116 тысяч рублей), а также работников бытовых услуг и охранников – около 102 тысяч рублей.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов.