НОВОСТИЭкономика

Опрос показал, что россияне в среднем хотят зарабатывать более 100 тысяч рублей

Наибольших денег пожелали сотрудники индустрии красоты

06 января 2025, 15:41, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Россияне в среднем ожидают получать ежемесячную зарплату в размере 139 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

"Мужчины указали желаемый доход на уровне 157 тысяч рублей, женщины – 123 тысячи рублей", – следует из данных.

Наибольшие зарплатные ожидания высказали сотрудники индустрии красоты – 190 тысяч рублей в месяц. IT-специалисты рассчитывают на 179 тысяч рублей, а работники строительной отрасли – на 175 тысяч рублей.

Самые низкие запросы зафиксированы у сотрудников общественного питания (120 тысяч рублей), специалистов по управлению персоналом (116 тысяч рублей), а также работников бытовых услуг и охранников – около 102 тысяч рублей.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи респондентов.

Статистика опросы зарплаты

Комментарии 12

Avatar Picture
Костя

15:55:01 06-01-2025

В Неметчине минимальная 2000 евриков...

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:59 06-01-2025

Костя (15:55:01 06-01-2025) В Неметчине минимальная 2000 евриков... ...
Сказочки про минималку в 2000 евриков не надо рассказывать. Это не минималка, а очень хорошая зп в неметчине на руки за вычетом налогов. Но и обязательные расходы: коммуналка, питание, транспорт, страховка и пр. будет те же 2000 евриков. Т.е. тот же уровень нищебродов.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек - мистеру вруну

16:12:08 07-01-2025

Гость (17:45:59 06-01-2025) Сказочки про минималку в 2000 евриков не надо рассказыва... Зп медсестры около 4000 евро. Двоюродная сестра там так работает. Не ври всем

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:59 06-01-2025

Костя (15:55:01 06-01-2025) В Неметчине минимальная 2000 евриков... ... Костя, в Германии, а не в Неметчине, налоги с двух штук составят 28%. Плюс социальные выплаты еще порядка 12%. Плюс за аренду жилья заплатить: однокомнатная от штуки до полутора, двушка - две штуки. Ибо купить ты там жилье точно не сможешь - неподъемненько. Там хорошо живут только те, кто зарабатывает в диапазоне 7-15 штук в месяц. Тогда хватает на всё. А про вшивоту с 2 штуками в месяц можно сказать, что они нищета, ибо у них на жизнь остается не более 200 ойро.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:34 06-01-2025

Значит скоро россиянам скажут, что в среднем они зарабатывают 100 т

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:45 06-01-2025

Мало хотят, я даже удивлен. А почему не миллион в месяц и вместо работы путевку на курорт? Граждане, активнее проявляйте свои фантазии.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:54 06-01-2025

Забавно: на Западе "зелёная штука" - зарплата на грани нищенской, в "процветающей" же Московии - едва ли не заветная мечта! Треть века ведут "реформаторы" в обещаемый ими "эдем", который с каждым годом всё более напоминает болото...
Что значат сто "деревянных штук", если до деноминации самые скромные работяги были уже "миллионерами"? Реальный прогресс в "благополучии" граждан определяется дробью, в числителе которой рост зарплаты, а в знаменателе - рост цен!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:18 06-01-2025

Гость (18:57:54 06-01-2025) Забавно: на Западе "зелёная штука" - зарплата на грани нищен... Вы либо безнадежно глупы, либо сознательно занимаетесь цирком. Налоги, ЖКХ, бенз, продукты, страховки, связь, интернет сравнили уже или это вас не интересует, ваше дело лишь кукарекнуть?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:42 06-01-2025

а работать хотя бы на 70т россияне не хотят?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:54 06-01-2025

Гость (19:21:42 06-01-2025) а работать хотя бы на 70т россияне не хотят?... ну так зарабатывайте. я вот хочу 200 и имею доход в 240

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

20:28:39 06-01-2025

Мечтать не вредно, а вы спросили об этом президента, депутатов и наконец Набиуллину Эльвиру?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:35 07-01-2025

Хочу 250 тысяч зарабатывать. Кто б такие зарплаты платил у нас тут

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров