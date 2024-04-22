В материале была недостоверная информация о "домах на берегу Катуни"

22 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Судебное решение / Фото: unsplash.com

23 июня 2022 года на сайте amic.ru был опубликован материал под названием "Суд потребовал от барнаульской фирмы снести дома на берегу Катуни в Манжероке" со ссылкой на первоисточник: материал под названием "Суд обязал "пасечников" снести свои "домики" на Каянчинском плесе", опубликованный 23 июня 2022 года на сайте "Новости Горного Алтая".

В материале, опубликованном на сайте amic.ru, была недостоверная информация следующего содержания:

"Администрация Манжерокского сельсовета выиграла в Майминском районном суде тяжбу с барнаульской фирмой "Озерное", которая взяла в аренду землю на берегу Катуни и построила там домики. Судья Алена Ередеева признала их самовольными постройками и присудила снести в течение месяца после вступления в силу вердикта суда, пишет НГА".

В действительности же СМИ НГА не сообщало о судебных процессах с ООО "Озерное", которое на тот момент времени было зарегистрировано в г. Барнауле. Речь шла о судебном процессе в Майминском районном суде Республики Алтай (УИД: 02RS0003-01-2021-001971-71), инициированном органом местного самоуправления в отношении гражданина Сафронова Л.Ю., который не имеет и никогда не имел какого-либо отношения к ООО "Озерное".

Само по себе упоминание в материалах дела ООО "Озерное" никоим образом не означает незаконность деятельности общества.

В отношении ООО "Озерное" судебными органами, и в частности судьей Аленой Ередеевой, никогда не выносилось судебных решений в пользу органов местного самоуправления Майминского района либо Манжерокского сельского поселения.