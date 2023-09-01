Горожане смогут разъехаться по домам на автобусах, трамваях и троллейбусах

01 сентября 2023, 10:02, ИА Амител

После салюта, посвященного Дню города в Барнауле, горожане, традиционно, смогут попасть домой на общественном транспорте. График его работы опубликовали в пресс-службе мэрии.

Разъехаться люди смогут с трех остановок: "Технический университет", "Площадь Советов", "Аграрный Университет".



Схема работы маршрутов следующая:

Фото: amic.ru

Ранее amic.ru рассказывал о том, что праздничные мероприятия в День города в Барнауле пройдут не только на привычных площадках, но и в парках. О том, что они подготовили - в нашем материале.