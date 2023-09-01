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Опубликован график работы общественного транспорта после салюта в Барнауле

Горожане смогут разъехаться по домам на автобусах, трамваях и троллейбусах

01 сентября 2023, 10:02, ИА Амител

После салюта, посвященного Дню города в Барнауле, горожане, традиционно, смогут попасть домой на общественном транспорте. График его работы опубликовали в пресс-службе мэрии.

Разъехаться люди смогут с трех остановок: "Технический университет", "Площадь Советов", "Аграрный Университет".

Схема работы маршрутов следующая: 

Ранее amic.ru рассказывал о том, что праздничные мероприятия в День города в Барнауле пройдут не только на привычных площадках, но и в парках. О том, что они подготовили - в нашем материале.

Барнаул автобусы День города
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Комментарии 3

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Гость

10:33:56 01-09-2023

Вообще непонятно, что за необходимость в таком количестве салютов в Барнауле, при военных действиях на Украине??? Бал во время чумы! Хотя бы сократились в пустых инвестициях?

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Гость

11:22:15 01-09-2023

Гость (10:33:56 01-09-2023) Вообще непонятно, что за необходимость в таком количестве са... Тоже не понятно такое разбазаривание средств во время СВО.

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Гость

10:53:31 01-09-2023

Салюты

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