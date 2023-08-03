Опубликован медиарейтинг алтайских чиновников. Кого чаще всего упоминали СМИ в июле?
Первые пять строчек заняли шесть госслужащих
03 августа 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Список составила "Атмосфера".
В июле 2023 года его возглавили:
- 1 место: министр культуры Елена Безрукова (26 упоминаний);
- 2 место: заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко (14 упоминаний);
- 3 место: руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников (13 упоминаний);
- 4 место: министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов (8 упоминаний);
- 5 место: заместитель председателя краевого правительства Денис Губин и министр здравоохранения Дмитрий Попов (по 7 упоминаний).
Как уточняет издание, пятерка лидеров рейтинга обновилась почти наполовину. Из нее выбыли министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, заместитель председателя краевого правительства Александр Климин, министр сельского хозяйства Сергей Межин, заместитель председателя краевого правительства и министр финансов Данил Ситников и руководитель туристического управления Евгений Дешевых.
11:03:45 03-08-2023
Безрукова Е по ТВ приятно выглядит, а в жизни -заносчива, оказывается! Даже на приветствие не отвечает! (?!)
11:28:46 03-08-2023
Видимо, не до суг с челядью здравствоваться)))))))))))
12:45:41 03-08-2023
Абсолютно бесполезный и ненужный рейтинг, порождающий дополнительное коррупционное поле.
13:20:14 03-08-2023
Гость (12:45:41 03-08-2023) Абсолютно бесполезный и ненужный рейтинг, порождающий дополн... Абсолютно правы! Рейтинг ни о чем, а на мысли, действительно, наводит....