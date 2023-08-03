Опубликован медиарейтинг алтайских чиновников. Кого чаще всего упоминали СМИ в июле?

Первые пять строчек заняли шесть госслужащих

03 августа 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Список составила "Атмосфера".

В июле 2023 года его возглавили:

1 место: министр культуры Елена Безрукова (26 упоминаний);

(26 упоминаний); 2 место: заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко (14 упоминаний);

(14 упоминаний); 3 место: руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников (13 упоминаний);

(13 упоминаний); 4 место: министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов (8 упоминаний);

(8 упоминаний); 5 место: заместитель председателя краевого правительства Денис Губин и министр здравоохранения Дмитрий Попов (по 7 упоминаний).

Изображение: ИА "Атмосфера"

Как уточняет издание, пятерка лидеров рейтинга обновилась почти наполовину. Из нее выбыли министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, заместитель председателя краевого правительства Александр Климин, министр сельского хозяйства Сергей Межин, заместитель председателя краевого правительства и министр финансов Данил Ситников и руководитель туристического управления Евгений Дешевых.