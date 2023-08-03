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Опубликован медиарейтинг алтайских чиновников. Кого чаще всего упоминали СМИ в июле?

Первые пять строчек заняли шесть госслужащих

03 августа 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Список составила "Атмосфера".

В июле 2023 года его возглавили:

  • 1 место: министр культуры Елена Безрукова (26 упоминаний);
  • 2 место: заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко (14 упоминаний);
  • 3 место: руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников (13 упоминаний);
  • 4 место: министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов (8 упоминаний);
  • 5 место: заместитель председателя краевого правительства Денис Губин и министр здравоохранения Дмитрий Попов (по 7 упоминаний).

Изображение: ИА "Атмосфера"

Как уточняет издание, пятерка лидеров рейтинга обновилась почти наполовину. Из нее выбыли министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, заместитель председателя краевого правительства Александр Климин, министр сельского хозяйства Сергей Межин, заместитель председателя краевого правительства и министр финансов Данил Ситников и руководитель туристического управления Евгений Дешевых.

Алтайский край Политика рейтинги

Комментарии 4

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Гость

11:03:45 03-08-2023

Безрукова Е по ТВ приятно выглядит, а в жизни -заносчива, оказывается! Даже на приветствие не отвечает! (?!)

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Гость

11:28:46 03-08-2023

Видимо, не до суг с челядью здравствоваться)))))))))))

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Гость

12:45:41 03-08-2023

Абсолютно бесполезный и ненужный рейтинг, порождающий дополнительное коррупционное поле.

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Гость

13:20:14 03-08-2023

Гость (12:45:41 03-08-2023) Абсолютно бесполезный и ненужный рейтинг, порождающий дополн... Абсолютно правы! Рейтинг ни о чем, а на мысли, действительно, наводит....

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