Опубликована программа и расписание соревнований "Алтайской регаты"
Международный спортивный ивент пройдет на гребном канале с 15 по 17 сентября
15 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: "Алтайский спорт"
15 сентября на Барнаульском гребном канале стартуют международные соревнования "Алтайская регата". Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Ежедневно с 15 по 17 сентября спортсмены будут бороться за награды, а для зрителей организаторы подготовили масштабную шоу-программу, ярмарки, зону с едой и разные конкурсы.
Торжественная церемония открытия "Алтайской регаты" состоится 16 сентября в 13:00. За всеми новостями соревнований можно следить в официальном телеграм-канале.
Ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.
14:17:01 15-09-2023
Так где состоится???
18:48:31 15-09-2023
Гость (14:17:01 15-09-2023) Так где состоится???... 15 сентября на Барнаульском гребном канале стартуют международные соревнования "Алтайская регата".