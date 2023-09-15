Опубликована программа и расписание соревнований "Алтайской регаты"

Международный спортивный ивент пройдет на гребном канале с 15 по 17 сентября

15 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

15 сентября на Барнаульском гребном канале стартуют международные соревнования "Алтайская регата". Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Ежедневно с 15 по 17 сентября спортсмены будут бороться за награды, а для зрителей организаторы подготовили масштабную шоу-программу, ярмарки, зону с едой и разные конкурсы.

Торжественная церемония открытия "Алтайской регаты" состоится 16 сентября в 13:00. За всеми новостями соревнований можно следить в официальном телеграм-канале.

Ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.