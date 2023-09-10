Опубликованы результаты ДЭГ на выборах губернатора Алтайского края
Здесь победу одержал Виктор Томенко
10 сентября 2023, 23:24, ИА Амител
Стали известны результаты дистанционного электронного голосования на выборах губернатора Алтайского края. Документ опубликовали на портале vybory.gov.ru, пишет "Атмосфера".
Отмечается, что всего от избирателей была подана 111 851 заявка. При явке 89% победил Виктор Томенко, который набрал 78 510 голосов из 99 060.
Вторым стал кандидат от ЛДПР Сергей Булаев с результатом 8903 голоса. Третью строчку заняла Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия – За правду" – 8799.
Четвертое место в голосовании занял Сергей Малинкович ("Коммунисты России") – 2848.
Отмечается, что еще 298 бюллетеней избиратели не использовали. Их можно считать испорченными.
23:44:04 10-09-2023
НЕ ВЕРЮ! (По Станиславскому)
00:10:56 11-09-2023
Все решено без народа.И явка завышена...Вранье все.
01:47:54 11-09-2023
Ну вот, только 20 тыс. людей хотят перемен, остальных всё устраивает.
09:03:59 11-09-2023
Вот за только 78 тысяч. Это в основном однопартийцы и бюджетники. В край больше 2 миллионов жителей. Если бы хотя бы половина пришла и проголосовала против, как пишут в комментариях, можно было бы всё изменить, но для этого нужно встать со стола и идти, ну или сделать усилитель и воспользоваться ДЭГ, проще писать гневные комментарии на амике и в соц сетях.