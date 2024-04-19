Опухоль весом два килограмма выросла у мужчины в США

Все начиналось с небольшого прыщика

19 апреля 2024, 19:55, ИА Амител

Врачи в операционной / Фото: pxhere.com/ru/photo/1271077

У жителя США на шее выросла огромная опухоль весом два килограмма. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2008 году Тим из Аризоны заметил небольшой прыщ возле уха, который превратился в горошину, а потом – в опухоль размером с мяч для гольфа. Гугл-поиск симптомов привел к выводу, что это липома. Без медицинской страховки Тим не стал обращаться к врачу.

Опухоль росла, и через 16 лет ее вес достиг 2,2 кг. Она мешала есть, спать, двигаться и даже вызывала мигрень. Из-за нее Тиму приходилось поддерживать ее рукой во время сна, чтобы ослабить давление на шею. Она также привлекала внимание людей, поэтому Тим называл ее Маленький Тимми.

В конце концов о случае узнал хирург Райан Осборн из Лос-Анджелеса. Он предложил удалить опухоль, если не будет противопоказаний. С помощью анализов выяснили, что она образовалась из слюнной железы. Из-за угрозы повредить лицевой нерв операция была сложной, но прошла без осложнений.

Опухоль оказалась доброкачественной, без рака. Результаты показали, что это плеоморфная аденома – доброкачественная опухоль околоушной железы.