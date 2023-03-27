Опять до -17. Какая погода будет в Алтайском крае в последние дни марта

29 марта синоптики прогнозируют в регионе до +18 градусов, но за ним придёт похолодание

27 марта 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: Dave Hoefler / unsplash.com

По-весеннему тёплая и без осадков погода продержится в Алтайском крае в ближайшие пару дней. По ночам в период с 28 по 30 марта столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Днём во вторник ожидается от +8 до +13°С, местами в западных и южных районах воздух прогреется до +18°С. А уже в среду на всей территории региона будет +13...+18°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Но уже 30 марта в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Они будут небольшой, а местами днём в предгорьях умеренной интенсивности. Максимально порывы ветра будут достигать 18 м/с. В восточных районах не исключена слабая метель. Что касается температуры, ещё ночью и утром будет от -2 до +3 градусов, но в течение дня похолодает до -2...-7°С", – рассказала синоптик.

Такие температурные перепады повлекут сильную гололедицу на дорогах, отметила Людмила Сырых.

Последний день марта будет достаточно холодным. Ночью 31 числа ожидается от -6 до -11 градусов, местами по краю столбики термометров покажут до -17°С. Днём синоптики прогнозируют от -2 до -7°С. Чуть теплее будет 1 апреля: от -4 до +1°С. А с 2 апреля начнётся плавное нарастание тепла, заключила синоптик.