Опять местами дожди. О погоде в Алтайском крае 30 июля

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

30 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Мокрая трава / Фото: unsplash.com

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура составит от +26 до +28 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.