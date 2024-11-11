Опять метель. О погоде в Алтайском крае 11 ноября

Местами ожидается потепление

11 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженное дерево / Фото: pxhere.com/ru/photo/1172732

В Алтайском крае продолжается период непогоды. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -4...+1 градус, в предгорьях местами до +6 градусов. На большей части территории снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Временами снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 10-15 м/с.