Циклон принесет в Алтайский край плюсовые температуры, ветер до 30 м/с и дожди

06 февраля 2024, 16:10, ИА Амител

В городе идет дождь / Фото: unsplash.com

Штормовую погоду со снегом, дождем и усилением ветра прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 9-го и сутки 10 февраля. Даже ночью температура в эти даты будет местами колебаться в положительном диапазоне, а днем плюсовые отметки термометры покажут на территории всего региона. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Неблагоприятные погодные условия с прохождением атмосферных фронтов западного циклона начнутся еще 8 февраля. К пятнице ветер усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, поднимутся метели, а температура воздуха будет расти. Даже в ночь на 10 февраля она будет колебаться от 0 до -5°С, а местами от 0 до +3°С. Днем 9 и 10 февраля ожидается +1...+6°С, в предгорьях до +8…+10°С", – сообщила синоптик.

На фоне высоких температур мокрый снег перейдет в дождь. А 11 февраля начнется похолодание, и все, что успело растаять, снова замерзнет: на дорогах ожидается сильная гололедица. При этом осадки продолжатся: дождь сначала перейдет в мокрый снег, а затем – в снег, сообщила Людмила Сырых.