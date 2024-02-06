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Опять все растает, а потом замерзнет. В Алтайский край идет оттепель до +10°С

Циклон принесет в Алтайский край плюсовые температуры, ветер до 30 м/с и дожди

06 февраля 2024, 16:10, ИА Амител

В городе идет дождь / Фото: unsplash.com
В городе идет дождь / Фото: unsplash.com

Штормовую погоду со снегом, дождем и усилением ветра прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 9-го и сутки 10 февраля. Даже ночью температура в эти даты будет местами колебаться в положительном диапазоне, а днем плюсовые отметки термометры покажут на территории всего региона. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Неблагоприятные погодные условия с прохождением атмосферных фронтов западного циклона начнутся еще 8 февраля. К пятнице ветер усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, поднимутся метели, а температура воздуха будет расти. Даже в ночь на 10 февраля она будет колебаться от 0 до -5°С, а местами от 0 до +3°С. Днем 9 и 10 февраля ожидается +1...+6°С, в предгорьях до +8…+10°С", – сообщила синоптик.

На фоне высоких температур мокрый снег перейдет в дождь. А 11 февраля начнется похолодание, и все, что успело растаять, снова замерзнет: на дорогах ожидается сильная гололедица. При этом осадки продолжатся: дождь сначала перейдет в мокрый снег, а затем – в снег, сообщила Людмила Сырых.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 12

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Гость

17:49:04 06-02-2024

В этом году погода сошла с ума? Дожди зимой уже достали. Где нормальная зима со снегом.

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Гость

18:20:23 06-02-2024

Гость (17:49:04 06-02-2024) В этом году погода сошла с ума? Дожди зимой уже достали. Где... В Златоглавой

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Житель Сибири

19:17:43 06-02-2024

Гость (17:49:04 06-02-2024) В этом году погода сошла с ума? Дожди зимой уже достали. Где... Нормальная зима в Сибири. Просто в Алтайском крае и Республике Алтай она сошла с ума А на остальных территориях снежный покров даже увеличился

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Гость

18:09:39 06-02-2024

Как растает, сразу же сгребли бы кашу с тротуаров и дворов, потом лёд не надо долбить

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Гена

18:35:00 06-02-2024

Это результат работы вражеских метео установок.... Они радиоизлучением высокой мощности и частоты подогревают ионосферу и происходит изменение погоды...

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Гость

21:49:06 06-02-2024

Гена (18:35:00 06-02-2024) Это результат работы вражеских метео установок.... Они радио... Больше похоже на правду.

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Гость

07:22:08 07-02-2024

Гость (21:49:06 06-02-2024) Больше похоже на правду.... О. да! А еще вас с самолетов опыляют! Бациллы всякие разбрасывают!

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Гость

10:02:29 07-02-2024

Гена (18:35:00 06-02-2024) Это результат работы вражеских метео установок.... Они радио... Здесь иронию не понимают, к сожалению.

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Гость

19:42:36 06-02-2024

Представляю, сколько тонн поганой грязной дряни снова высыпят на дороги после этого!!!

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гоги

11:19:51 07-02-2024

Гость (19:42:36 06-02-2024) Представляю, сколько тонн поганой грязной дряни снова высыпя... с дронов если только по ночам

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Гость

15:08:02 07-02-2024

Гость (19:42:36 06-02-2024) Представляю, сколько тонн поганой грязной дряни снова высыпя... А потом в Бареаулку всё увезут.

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Ольга

08:31:37 07-02-2024

Конечно опыляют. Люди болеют постоянно. Один вирус заканчивается, другой начинается. Раньше так не болели, зимой только, а сейчас круглый год. Уничтожают как могут. Дети все больные.

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