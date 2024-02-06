Опять все растает, а потом замерзнет. В Алтайский край идет оттепель до +10°С
Циклон принесет в Алтайский край плюсовые температуры, ветер до 30 м/с и дожди
06 февраля 2024, 16:10, ИА Амител
Штормовую погоду со снегом, дождем и усилением ветра прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 9-го и сутки 10 февраля. Даже ночью температура в эти даты будет местами колебаться в положительном диапазоне, а днем плюсовые отметки термометры покажут на территории всего региона. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
"Неблагоприятные погодные условия с прохождением атмосферных фронтов западного циклона начнутся еще 8 февраля. К пятнице ветер усилится до 18-23 м/с, местами его порывы достигнут 25-30 м/с, поднимутся метели, а температура воздуха будет расти. Даже в ночь на 10 февраля она будет колебаться от 0 до -5°С, а местами от 0 до +3°С. Днем 9 и 10 февраля ожидается +1...+6°С, в предгорьях до +8…+10°С", – сообщила синоптик.
На фоне высоких температур мокрый снег перейдет в дождь. А 11 февраля начнется похолодание, и все, что успело растаять, снова замерзнет: на дорогах ожидается сильная гололедица. При этом осадки продолжатся: дождь сначала перейдет в мокрый снег, а затем – в снег, сообщила Людмила Сырых.
17:49:04 06-02-2024
В этом году погода сошла с ума? Дожди зимой уже достали. Где нормальная зима со снегом.
18:20:23 06-02-2024
Гость (17:49:04 06-02-2024) В этом году погода сошла с ума? Дожди зимой уже достали. Где... В Златоглавой
19:17:43 06-02-2024
Гость (17:49:04 06-02-2024) В этом году погода сошла с ума? Дожди зимой уже достали. Где... Нормальная зима в Сибири. Просто в Алтайском крае и Республике Алтай она сошла с ума А на остальных территориях снежный покров даже увеличился
18:09:39 06-02-2024
Как растает, сразу же сгребли бы кашу с тротуаров и дворов, потом лёд не надо долбить
18:35:00 06-02-2024
Это результат работы вражеских метео установок.... Они радиоизлучением высокой мощности и частоты подогревают ионосферу и происходит изменение погоды...
21:49:06 06-02-2024
Гена (18:35:00 06-02-2024) Это результат работы вражеских метео установок.... Они радио... Больше похоже на правду.
07:22:08 07-02-2024
Гость (21:49:06 06-02-2024) Больше похоже на правду.... О. да! А еще вас с самолетов опыляют! Бациллы всякие разбрасывают!
10:02:29 07-02-2024
Гена (18:35:00 06-02-2024) Это результат работы вражеских метео установок.... Они радио... Здесь иронию не понимают, к сожалению.
19:42:36 06-02-2024
Представляю, сколько тонн поганой грязной дряни снова высыпят на дороги после этого!!!
11:19:51 07-02-2024
Гость (19:42:36 06-02-2024) Представляю, сколько тонн поганой грязной дряни снова высыпя... с дронов если только по ночам
15:08:02 07-02-2024
Гость (19:42:36 06-02-2024) Представляю, сколько тонн поганой грязной дряни снова высыпя... А потом в Бареаулку всё увезут.
08:31:37 07-02-2024
Конечно опыляют. Люди болеют постоянно. Один вирус заканчивается, другой начинается. Раньше так не болели, зимой только, а сейчас круглый год. Уничтожают как могут. Дети все больные.