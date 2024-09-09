Опытный стоматолог пояснил, чем хороша одномоментная имплантация и кому она подходит

А также как ее проводят и какие есть противопоказания

09 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K9224

Александр Новиков / Фото: Вера Наумова / Digital-агенство Zavod

Что вы знаете об установлении зубных имплантатов? Это дорого, долго и страшно? Цена действительно немаленькая, но для тех, кто носит протезы или прячет улыбку из-за нехватки зубов, это стоит комфортной, полноценной жизни. Что же касается остальных двух пунктов, то медицина давно предлагает быстрые и почти безболезненные варианты. Например, в Барнауле сейчас набирает популярность одномоментная имплантация. Делают ее и в стоматологии "Апекс". Генеральный директор клиники, стоматолог (хирург-имплантолог-ортопед) со стажем Александр Новиков рассказал amic.ru, что это такое. Сам он поставил уже множество имплантатов, как одномоментных, так и классических.

– Александр Викторович, имплантация – довольно распространенная услуга в Барнауле. Но в основном эту процедуру делают в течение нескольких месяцев. А одномоментная, судя даже по названию, проходит намного быстрее. Расскажите об этом виде имплантации, в чем ее суть.

– Для понимания: классическая имплантация – это установка имплантата в уже сформированную кость. То есть когда после потери зуба прошло время, ткани зажили, а если было наращивание кости, то когда зажила еще и она.

Одномоментная делается одновременно с удалением зуба, в тот же день, в тот же прием у врача. И это всегда более сложная манипуляция. При удалении мы получаем пустоту в кости, имплантат устанавливаем исключительно в тех условиях, которые есть сейчас. Требуется и более высокая квалификация хирурга, и более серьезные имплантаты. Кроме того, нужно немедленно оценить наличие инфекции и в целом всю ситуацию. Но зато это намного быстрее, чем классическая имплантация.

– Насколько быстрее?

– Время – это, пожалуй, главное преимущество метода. Мы не ждем два-три месяца для зарастания тканей. Кстати, ведь еще есть вероятность, что после заживления объем костной ткани уменьшится и придется делать костную пластику, наращивание, особенно в верхней челюсти. А это дополнительные средства и время.

При одномоментной имплантации кость восстанавливается уже вместе с имплантатом.

– А это больно?

– Бояться нечего, сама процедура обезболена качественной анестезией. Болезненность после вызывает отек. Мы всегда предупреждаем об этом пациентов, обеспечиваем им потом лекарственную поддержку. У кого-то после процедуры лишь незначительный дискомфорт, у кого-то – более серьезный, тут все индивидуально.

Александр Новиков / Фото: Вера Наумова / Digital-агенство Zavod

– Насколько эта услуга популярна?

– В нашей клинике – популярна. Пациенты хотят уже сейчас улыбаться и жевать, а не ждать еще несколько месяцев. Мы используем современные методики и максимально быстро стараемся дать пациенту возможность жить полноценно.

– Вы говорили, что нужны более серьезные материалы.

– Для одномоментной имплантации нужны специальные имплантаты, с более агрессивной резьбой. Мы используем швейцарские, они качественные и надежные.

– Одномоментная имплантация – это дорого?

– В каждом конкретном случае надо считать, цена зависит от многих факторов. Но я так скажу: одномоментную имплантацию у нас делают даже пенсионеры.

– Кому бы вы посоветовали сделать одномоментную имплантацию?

– Я рекомендую одномоментную имплантацию всем, кто идет на удаление зуба. Конечно, с учетом всех необходимых предварительных исследований и всех противопоказаний.

– А противопоказания какие?

– Имплантация не подходит тем, у кого сахарный диабет, рак, заболевания крови. Кроме того, противопоказанием может быть ограниченное открывание рта, когда врач просто физически не сможет дотянуться до нужного участка.

Основанием для отказа может стать и анатомия зуба. Если он занимает в кости большой объем и после его удаления будет пустота, то есть некуда ставить имплантат, и он потом просто не приживется.

Не делают процедуру и при наличии инфекции. Но это временное ограничение.

В любом случае сначала мы проводим диагностику, либо пациент уже приходит со снимками, либо мы делаем сами. Врач тщательно осматривает человека, выясняет все, что может повлиять на процедуру. Мы всегда проговариваем пациенту все преимущества и недостатки любого метода, все риски. И только потом беремся за имплантацию. Подход к каждому клиенту индивидуальный. Если ему по всем показаниям можно делать и какой-то более бюджетный вариант, ничего не навязываем.

Стоматологическая клиника "Апекс" / Фото: Вера Наумова / Digital-агенство Zavod

– А что делать, когда зубов уже нет, тут только классическая имплантация?

– Если у пациента полная адентия – когда зубов нет вообще или осталось несколько, но они уже не имеют никакой функциональной ценности, мы используем методику "все на четыре" (All-on-4) или "все на шесть" (All-on-6). Это когда в беззубую челюсть устанавливаются четыре или шесть имплантатов, на которые крепится несъемный протез. Через несколько дней после установки мы ставим временные зубы из качественной пластмассы, которые дают возможность пациенту улыбаться, принимать пищу, по сути, возвращают его к полноценному образу жизни. Постоянный протез устанавливаем после полного приживления, через три-шесть месяцев.

– Александр Викторович, вы многие операции делаете сами. Почему?

– Прежде всего, я врач. Это главное и любимое дело всей жизни. Я начинал в детской стоматологии, был детским, потом взрослым терапевтом. Работал ортопедом, хирургом. Можно сказать, что имею мультифункциональный опыт. Сегодня в основном у одного врача один профиль. Я же подхожу к каждому пациенту универсально – оцениваю его со всех сторон, и как терапевт, и как ортопед, и как хирург. Это позволяет выбрать оптимальную методику. Ведь важно не только правильно установить имплантаты, но и правильно запротезировать. И ты отвечаешь за всю работу от начала до конца.

Но в нашей клинике работает много замечательных докторов, опытных, постоянно повышающих квалификацию, в том числе и за границей. И к пациентам мы применяем всесторонний подход – доктор привлекает к анализу ситуации специалистов другого профиля.

У нас есть почти весь спектр стоматологических услуг, кроме детского направления, но и оно уже в разработке на перспективу. Мы постоянно внедряем новые методики. Та же одномоментная имплантация – относительно новое направление, которое мы активно развиваем.

Доктора стоматологической клиники "Апекс" / Фото: Вера Наумова / Digital-агенство Zavod

– Часто бывают сложные случаи? Часто приходится отказывать?

– Конечно бывают. Мне за 26 лет работы приходилось работать и с очень тяжелыми случаями. Такого опыта у меня много. Но для хорошего доктора любой случай – важный, надо быть максимально собранным даже в самой простой ситуации. Нередко вся картина видна только во время самой операции, на снимках не все видно.

Что же касается отказов – мы всегда стараемся попробовать все возможные варианты, ищем способы вернуть человеку красивую улыбку и полноценную жевательную функцию.

Но чаще бывают ситуации, когда к нам приходят из других клиник с отказами. Недавно работал с женщиной 50 лет, врач из другой стоматологии подготовил место для имплантата, но ставить потом отказался. Сказал, что там проходит нервный ствол и ставить просто некуда. Но мы нашли вариант: обошли ствол стороной. Так что в такой работе важны не только материалы и оборудование, но и мануальные навыки доктора.

– Какие вредные привычки могут довести человека до имплантации? Проще говоря, из-за чего выпадают зубы? Курение, нездоровое питание, плохой уход?

– Основная причина выпадения зубов – пародонтит. Он возникает и наследственно, и из-за некачественной гигиены.

Многие не уделяют достаточного внимания уходу за зубами и полостью рта. Всех нас в детстве учили чистить зубы два раза в день. Но важно еще и как это делать, важно пользоваться зубной нитью, ирригатором. Можно хоть три раза в день чистить, но делать это неправильно. И, конечно, хотя бы раз в полгода нужно посещать стоматолога, делать профессиональную чистку и проверять, все ли в порядке. Приходите в "Апекс", убедитесь, что у вас все в порядке. А если будут проблемы, мы поможем их решить.

Стоматологическая клиника "Апекс"

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