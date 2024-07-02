Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС
Он отметил, что это будет наиболее важным на время председательства Венгрии в совете ЕС
02 июля 2024, 20:00, ИА Амител
Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.
Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет "вопрос войны и мира между Россией и Украиной", считает он. Кроме того, на встрече с украинским лидером премьер Венгрии добавил, что хочет обсудить с ним ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.
Ранее Обран также заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.
20:59:09 02-07-2024
А за Россию что говорит?
00:26:37 03-07-2024
Гость (20:59:09 02-07-2024) А за Россию что говорит?...
А в России говорят,за три месяца все закончится.Цыплят по осени считают.До нового года ждать не придется.
06:35:10 03-07-2024
Вот и хорошо
09:12:06 03-07-2024
история говорит что любая война рано или поздно заканчивается.
потом мирный период.
потом снова война.
10:32:00 03-07-2024
Мусик (09:12:06 03-07-2024) история говорит что любая война рано или поздно заканчиваетс... Между Англией и Францией шла Столетняя война, сейчас дружат