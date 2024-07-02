Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

Он отметил, что это будет наиболее важным на время председательства Венгрии в совете ЕС

02 июля 2024, 20:00, ИА Амител

Флаг Венгрии / Фото: unsplash.com

Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет "вопрос войны и мира между Россией и Украиной", считает он. Кроме того, на встрече с украинским лидером премьер Венгрии добавил, что хочет обсудить с ним ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

Ранее Обран также заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.