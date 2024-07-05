Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

По словам Пескова, речь, в числе прочего, пойдет и об Украине

05 июля 2024, 17:48, ИА Амител

Флаг Венгрии / Фото: unsplash.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. Об этом сообщает MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши.

Напомним, что с 1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Киев с визитом, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. 4 июля венгерские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр собирается посетить Москву.

"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", – передает агентство слова пресс-секретаря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время визита речь может пойти и об Украине. Вместе с тем в Еврокомиссии раскритиковали Орбана, подчеркнув, что его действия подрывают единство ЕС.