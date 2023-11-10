Орбан: Венгрия знает, что Украина не подписала мирный договор по указанию США
Он подтвердил слова, ранее сказанные экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером
10 ноября 2023, 17:28, ИА Амител
Венгрия из дипломатических и разведывательных источников знает, что в марте 2022 года Украина не подписала мирный договор с РФ по указу США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он отметил, что в дипломатических кругах хорошо известно ранее озвученное экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о переговорах между Москвой и Киевом в марте 2022 года. Он заявлял, что мирного соглашения не подписали из-за давления со стороны США.
"Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути, было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США", – сказал Орбан. Напомним, что в России неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, тогда как президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил их. Переговоры в марте 2022 года в Стамбуле закончились тем, что договор не был подписан.
17:38:05 10-11-2023
Когда мы жили в СССР, то всем народом смеялись над США. Что у них всё тщательно спланировано и похоже на шоу, даже выборы президента Америки. У них похоже всегда шоу и рот до ушей. А мы серьёзные такие, стараемся соперничать с ними и погибаем, начиная с 1941 года.