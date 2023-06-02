Орбан заявил о необходимости не допустить украинского контрнаступления
Он отметил, что крупные стратегические наступления являются "кровавой бойней"
02 июня 2023, 18:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство Венгрии считает, что контрнаступления украинской армии нельзя допустить, поскольку оно приведёт лишь к новым жертвам, в первую очередь, со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он отметил, что крупные стратегические наступления являются "кровавой бойней", поскольку у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся.
Орбан призвал сделать всё, чтобы добиться прекращения огня до того, как Киев начнёт наступательные действия.
19:48:27 02-06-2023
А Венгрия постовляла современное вооружение Украине ?
07:04:52 03-06-2023
Венеры это цыгане или румыны ?
13:37:34 03-06-2023
Гость (07:04:52 03-06-2023) Венеры это цыгане или румыны ?... маджары
12:07:53 03-06-2023
Гость (07:04:52 03-06-2023) Венеры это цыгане или румыны ?... Венгры - это вменяемые европейцы.