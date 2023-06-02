Орбан заявил о необходимости не допустить украинского контрнаступления

Он отметил, что крупные стратегические наступления являются "кровавой бойней"

02 июня 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство Венгрии считает, что контрнаступления украинской армии нельзя допустить, поскольку оно приведёт лишь к новым жертвам, в первую очередь, со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он отметил, что крупные стратегические наступления являются "кровавой бойней", поскольку у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся.

Орбан призвал сделать всё, чтобы добиться прекращения огня до того, как Киев начнёт наступательные действия.