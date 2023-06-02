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Орбан заявил о необходимости не допустить украинского контрнаступления

Он отметил, что крупные стратегические наступления являются "кровавой бойней"

02 июня 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство Венгрии считает, что контрнаступления украинской армии нельзя допустить, поскольку оно приведёт лишь к новым жертвам, в первую очередь, со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он отметил, что крупные стратегические наступления являются "кровавой бойней", поскольку у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. 

Орбан призвал сделать всё, чтобы добиться прекращения огня до того, как Киев начнёт наступательные действия. 

Комментарии 4

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Гость

19:48:27 02-06-2023

А Венгрия постовляла современное вооружение Украине ?

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Гость

07:04:52 03-06-2023

Венеры это цыгане или румыны ?

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юрий

13:37:34 03-06-2023

Гость (07:04:52 03-06-2023) Венеры это цыгане или румыны ?... маджары

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Гость

12:07:53 03-06-2023

Гость (07:04:52 03-06-2023) Венеры это цыгане или румыны ?... Венгры - это вменяемые европейцы.

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