Орден "Родительская слава" получили три алтайские семьи

Виктор Томенко анонсировал реализацию проекта "Семья" на территории региона

07 июля 2024, 19:29, ИА Амител

Томенко с награжденной семьей / Фото: t.me/tomenko_22

В своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как он посетил праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот день он вручил награды трем семьям, которые были отмечены орденом "Родительская слава".

По решению президента России три пары были удостоены этой высокой награды: Наталья и Алексей Анпилоговы, Сергей и Людмила Снесерь из Бийска, а также Яков и Валентина Фризен. Кроме того, Павел и Евгения Васильевы из Барнаула получили благодарственное письмо от губернатора.

Виктор Томенко подчеркнул, что забота о каждой семье в Алтайском крае является абсолютным приоритетом в работе органов власти. Он также отметил, что на федеральном уровне этому вопросу уделяется особое внимание.

Губернатор сообщил о планах по реализации нового национального проекта "Семья" на территории края с 1 января 2025 года.