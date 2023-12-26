Орешкин: экономики Глобального Севера теряют свою роль

Орешкин подчеркнул, что свое влияние оказывают социальные факторы, серьезная политическая поляризация

26 декабря 2023, 07:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики. Как сообщает РИА Новости, он ожидает ослабления богатого Севера и усиления мощи Востока и Юга, которые будут трансформировать меняющийся ландшафт глобальной экономики.

"Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики", – добавил он.

Он отметил, что экономика – не единственный фактор нестабильности Глобального Севера. Орешкин подчеркнул, что свое влияние оказывают социальные факторы, серьезная политическая поляризация, а также рост правых партий и их популярность.