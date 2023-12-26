Орешкин: экономики Глобального Севера теряют свою роль
Орешкин подчеркнул, что свое влияние оказывают социальные факторы, серьезная политическая поляризация
26 декабря 2023, 07:27, ИА Амител
Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о нарастающей неустойчивости экономик Глобального Севера и возможности долгосрочной стагнации европейской экономики. Как сообщает РИА Новости, он ожидает ослабления богатого Севера и усиления мощи Востока и Юга, которые будут трансформировать меняющийся ландшафт глобальной экономики.
"Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики", – добавил он.
Он отметил, что экономика – не единственный фактор нестабильности Глобального Севера. Орешкин подчеркнул, что свое влияние оказывают социальные факторы, серьезная политическая поляризация, а также рост правых партий и их популярность.
13:07:46 26-12-2023
"Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики"========== Если бы это не сказал помошничик президента, который всегда гнет под себя умного - Запад вот развалится.... а мы, как окаянные ждем этого, многие умерли в этом ожидании, а Запад, как стоял так и стоит, удаляясь от нас, в эконмическом, техническом, технологическом прогрессе. Врать языком, это не в шахте уголек рубить.
17:02:16 26-12-2023
Это он про нас ?Мы точно теряем