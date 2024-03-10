Организатор национальной лотереи Британии брал кредиты у российских банков

Общая сумма займа составила 640 млн евро

10 марта 2024, 11:29, ИА Амител

Лотерейные бочонки / Фото: pxhere.com

Оператор британской национальной лотереи Allwyn погасил кредиты в "дочках" ВТБ и Сбера. Об этом сообщает The Guardian.

В 2020 году несколько банков, включая дочернюю компанию Сбера в Чехии и дочернюю компанию ВТБ в Германии, предоставили Allwyn кредит на общую сумму 640 миллионов евро (около 700 миллионов долларов). Согласно изданию, эти средства помогли снизить финансовую нагрузку на Allwyn, которая в то время участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи.

15 марта 2022 года заявка Allwyn была одобрена Комиссией по азартным играм Великобритании. По оценкам The Guardian, за 10 лет доходы Allwyn от этой лотереи могут составить 6,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,4 миллиарда долларов).

Эти финансовые вливания стали важным фактором в успехе Allwyn и позволили ей стать одним из ведущих операторов лотерей в Великобритании. Благодаря этому кредитному соглашению Allwyn получила возможность расширить свою деятельность и укрепить позиции на рынке.