Оркестр, стендап и квиз. Куда сходить на этой неделе в Барнауле

Amic.ru собрал самые яркие события

19 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Началась очередная рабочая неделя. Как известно, многие люди хотят отдыхать от рутинных задач не только у телевизора. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в Барнауле на этой неделе.

20 мая

Выступление оркестра CAGMO "Симфония Ведьмак при свечах" (6+)

CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр – "Симфония Ведьмак при свечах" в исполнении струнного оркестра с участием вокала. Легендарная ролевая игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского.

19:00

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

2100–4500 рублей

21 мая

Оперетта "Веселая вдова" (12+)

Париж. Посольство маленькой европейской страны. Привычный ход посольской жизни прерывает визит Ганны Главари, вдовы, в руках которой оказался весь государственный бюджет. Она молода и желает вновь связать себя узами брака. Ее свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. Молодые парижане устраивают настоящую охоту на богатую наследницу, и дело чести соотечественников ответить тем же, но, к сожалению, почти все они уже женаты...

18:30

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

600–1300 рублей

22 мая

Спектакль-трагикомедия "Другая жизнь" (12+)

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу.

19:00

Театр драмы, ул. Молодежная, 15

3000 рублей

23 мая

Стендап-концерт Ольги Малащенко (18+)

В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит о взаимоотношениях и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.

19:00

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а

1500–3600 рублей

24 мая

Представление в планетарии "За краем небес" (6+)

Вы отправитесь к самому краю Солнечной системы и окунетесь в миры, которые остаются неизменными уже сотни лет. Побываете на других планетах, увидите то, чего вы раньше не видели. Станьте на шаг ближе к пониманию загадок космоса! В планетарии установлены специальные кресла, отличающиеся от кресел в кинозале углом наклона спинки.

13:00

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся)

25 мая

Квиз, плиз! Про футбол

Перед посещением рекомендуем размять мозги (ноги тоже можно).

18:30

"Крыша", ул. Мало-Олонская, 28

от 100 рублей

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