Оркестр, стендап и квиз. Куда сходить на этой неделе в Барнауле
Amic.ru собрал самые яркие события
19 мая 2025, 20:30, ИА Амител
Началась очередная рабочая неделя. Как известно, многие люди хотят отдыхать от рутинных задач не только у телевизора. Amic.ru сделал подборку мероприятий, которые состоятся в Барнауле на этой неделе.
20 мая
Выступление оркестра CAGMO "Симфония Ведьмак при свечах" (6+)
CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр – "Симфония Ведьмак при свечах" в исполнении струнного оркестра с участием вокала. Легендарная ролевая игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского.
- 19:00
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
- 2100–4500 рублей
21 мая
Оперетта "Веселая вдова" (12+)
Париж. Посольство маленькой европейской страны. Привычный ход посольской жизни прерывает визит Ганны Главари, вдовы, в руках которой оказался весь государственный бюджет. Она молода и желает вновь связать себя узами брака. Ее свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. Молодые парижане устраивают настоящую охоту на богатую наследницу, и дело чести соотечественников ответить тем же, но, к сожалению, почти все они уже женаты...
- 18:30
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
- 600–1300 рублей
22 мая
Спектакль-трагикомедия "Другая жизнь" (12+)
Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу.
- 19:00
- Театр драмы, ул. Молодежная, 15
- 3000 рублей
23 мая
Стендап-концерт Ольги Малащенко (18+)
В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит о взаимоотношениях и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.
- 19:00
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
- 1500–3600 рублей
24 мая
Представление в планетарии "За краем небес" (6+)
Вы отправитесь к самому краю Солнечной системы и окунетесь в миры, которые остаются неизменными уже сотни лет. Побываете на других планетах, увидите то, чего вы раньше не видели. Станьте на шаг ближе к пониманию загадок космоса! В планетарии установлены специальные кресла, отличающиеся от кресел в кинозале углом наклона спинки.
- 13:00
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- 220 рублей (общий), 184 рубля (для обучающихся)
25 мая
Квиз, плиз! Про футбол
Перед посещением рекомендуем размять мозги (ноги тоже можно).
- 18:30
- "Крыша", ул. Мало-Олонская, 28
- от 100 рублей
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21:09:18 19-05-2025
Хоть одна новость про наш край, а не про казань .
23:11:34 19-05-2025
Гость (21:09:18 19-05-2025) Хоть одна новость про наш край, а не про казань .... Только сатанистов много.