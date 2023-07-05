Орнитолог рассказал, прочему коршун может нападать на людей в Барнауле

По словам специалиста, подобное поведение для птиц нетипично

05 июля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба АГУ

Заведующий лабораторией "Музей природы" АлтГУ доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии, к. б. н. Виктор Петров прокомментировал информацию о том, что коршун нападает на людей во дворе дома по улице Малахова в Барнауле. Его слова передает пресс-служба вуза.

По словам эксперта, чаще всего коршуны миролюбивы, а такое поведение птицы можно назвать нетипичным. Петров также добавил, что серьезного вреда коршун не нанесет, но доставит много неприятностей.

Наиболее вероятной причиной такого поведения птицы орнитолог считает защиту гнезда или питомцев. Решить такой вопрос, по его мнению, очень сложно. Один из немногих вариантов - перенести гнездо коршуна в другое место.