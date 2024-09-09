"Оружейный барон" Виктор Бут рассказал, что отдыхал на Алтае
Он отметил, что за два года отдохнул в двух регионах России
09 сентября 2024, 10:14, ИА Амител
Российский предприниматель Виктор Бут рассказал в интервью на канале "Консерватор" на Rutube, где отдыхал за два года после освобождения из американской тюрьмы в 2022 году.
"Отдыхал в Крыму, в Горном Алтае. На Алтае просто у друзей в доме. На Катуни", – отметил Бут.
Справка:
Напомним, Виктор Бут стал прототипом главного героя в фильме "Оружейный барон" 2005 года.
В 2002 году Бельгия обвинила Бута в контрабанде алмазов и отмывании денег, он был объявлен в международный розыск. В 2008-м Бута задержала таиландская полиция, в ноябре 2010-го его экстрадировали в США. В октябре 2011 года начался процесс против Бута. Его обвинили в сговоре покупки и продажи переносимых зенитных комплексов ПЗРК, а также поставок оружия террористическим группировкам. Бут виновным себя не признавал ни по одному пункту. 5 апреля 2012 года суд приговорил Бута к 25 годам тюрьмы. 8 декабря 2022 года его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Стоит отметить, что обменять Бута на американцев предлагали еще в 2012 году.
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12:08:55 09-09-2024
А он работал, чтобы отдыхать?
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20:22:10 09-09-2024
Бут - это действительно элита. Таких как он мало. Он умный.